20 искренних комиксов о том, как непросто быть мамой

Наталия Сабрански — художник и счастливая мама. Познав на себе все радости и сложности материнства, она нарисовала серию правдивых комиксов о ситуациях, которые знакомы каждой маме.

С детьми часто бывает нелегко, и очень важно не терять чувство юмора — оно позволит справиться со всеми сложностями без головной боли и обид друг на друга. С согласия автора AdMe.ru перевел комиксы Наталии, которые она выкладывает на своем сайте и в инстаграме.

Источник Natalia Sabransky (Mama Ilustrada)/ Instagram, Mama Ilustrada/ Сайт, Mama Ilustrada/ Facebook
Перевод AdMe.ru
Автор Natalia Sabransky

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