20 иллюстраций от художника, который раскрывает всю подноготную современного общества

Все мы разные, но тем не менее есть вещи, которые объединяют почти всех жителей этой планеты. Все мы готовы на красивые поступки, когда только влюбляемся, и так не хотим отпускать дорогого человека, когда он вдруг решает уйти. Все мы хотим казаться чуточку лучше, чем есть на самом деле, но предпочитаем не говорить об этом вслух.

Эти тонкие особенности нашей психики подмечает израильский иллюстратор Юваль Робичек (Yuval Robichek). В его работах есть кое-что о каждом из нас. И иногда это даже чуточку пугает.