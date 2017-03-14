20 иллюстраций о проблемах, которые рано или поздно настигают каждого
В своих остроумных и правдивых комиксах британская художница Джемма Корелл (Gemma Correll) старается относиться с юмором ко всем стрессам и проблемам, подстерегающиx современного человека. И получается чертовски забавно!
AdМe.ru собрал 20 работ иллюстратора, которые лишний раз доказывают, что в нашем мире просто невозможно жить без шуток и самоиронии. Так ведь намного проще и веселее, вы согласны? ;)
Фото на превью Gemma Correll
По материалам boredpanda.com