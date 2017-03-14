20 иллюстраций о проблемах, которые рано или поздно настигают каждого

В своих остроумных и правдивых комиксах британская художница Джемма Корелл (Gemma Correll) старается относиться с юмором ко всем стрессам и проблемам, подстерегающиx современного человека. И получается чертовски забавно!

AdМe.ru собрал 20 работ иллюстратора, которые лишний раз доказывают, что в нашем мире просто невозможно жить без шуток и самоиронии. Так ведь намного проще и веселее, вы согласны? ;)

Фото на превью Gemma Correll
По материалам boredpanda.com

35 На склад!
19 Комментарии

ВОТ ПРОСТО ДА!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!