Художница из Бельгии с помощью своих работ доказала, что женщинам нечего стесняться

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бельгийская художница, работающая под псевдонимом Planet Prudence, всегда мечтала зарабатывать на жизнь с помощью своего таланта. Сейчас ее страничка в инстаграме насчитывает более 500 тыс. подписчиков, а совсем недавно девушка выпустила книгу с собственными иллюстрациями! Художница рисует позитивные и ироничные комиксы об очаровательной девушке с синими волосами.

Ее героиня — феминистка, которая не спешит взрослеть, любит свое тело и котиков, а еще так же, как и любая из нас, сомневается в себе и никак не вписывается в навязанные обществом стандарты (а может, и к черту их?). В общем, с ней легко подружиться и невозможно соскучиться. Наслаждайтесь компанией синеволосой бунтарки!