Художница из Бельгии с помощью своих работ доказала, что женщинам нечего стесняться
Бельгийская художница, работающая под псевдонимом Planet Prudence, всегда мечтала зарабатывать на жизнь с помощью своего таланта. Сейчас ее страничка в инстаграме насчитывает более 500 тыс. подписчиков, а совсем недавно девушка выпустила книгу с собственными иллюстрациями! Художница рисует позитивные и ироничные комиксы об очаровательной девушке с синими волосами.
Ее героиня — феминистка, которая не спешит взрослеть, любит свое тело и котиков, а еще так же, как и любая из нас, сомневается в себе и никак не вписывается в навязанные обществом стандарты (а может, и к черту их?). В общем, с ней легко подружиться и невозможно соскучиться. Наслаждайтесь компанией синеволосой бунтарки!
AdMe.ru собрал 20 самых ярких работ талантливой художницы, которые сделают ваш день приятнее и веселее, а заодно обеспечат отличное настроение. Возможно, вам даже захочется перекрасить волосы или совершить какую-нибудь милую глупость после прочтения этой статьи.
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Вам понравились иллюстрации? Какая из них показалась наиболее жизненной? Может, у вас на примете есть другие иллюстраторы, чья философия вам ближе? Нам очень интересно узнать!
Фото на превью planetprudence / instagram