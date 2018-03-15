20 иллюстраций, в которых хочется затеряться и бродить часами

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Японский художник под псевдонимом Kubo в основном рисует гигантские создания и фантастические пейзажи. Существа, населяющие его волшебные миры, чаще всего пушистые и дружелюбные, а люди, которые встречаются им на пути, — крошечные и слегка потерянные. По словам Kubo, с помощью своих иллюстраций он «пытается примириться с человечеством». Яркие работы художника лучше любых слов прояснят смысл этого послания.

AdMe.ru с удовольствием делится с вами необычными иллюстрациями Kubo, в которых порой хотел бы затеряться каждый из нас.

Если бы коты были большими, мы бы валялись на них весь день

Когда устал и хочешь стать пигвиненком

Лапки — это очень серьезно

Травоядный защитник

Так выглядит вдохновение

Большой кот наблюдает за маленьким человеком

Люди предлагают дружбу пушистому божеству

Панд много не бывает

Его Ушастое Величество

«Прошу, впусти! Дождь льет как из ведра»

Зловещий страж

Мой дорогой енот

Хочется петь во все горло

Пушистое облако

Белые медведи — лучшие защитники

К птицам пришли необычные гости

Уют и спокойствие

«Красная Шапочка, тебе нечего бояться»

Дружелюбие

Любопытный лис

Когда все вконец достанет, мы с котом соберем чемоданы и уйдем в закат

Какое ощущение оставила у вас подборка? Нам в редакции, например, после просмотра иллюстраций очень захотелось уткнуться носом вот в такого огромного кота и просто отдохнуть ото всех людей, а заодно и проблем. Возможно, в этом и было основное послание художника, как вы считаете?