20 иллюстраций, в которых хочется затеряться и бродить часами
Японский художник под псевдонимом Kubo в основном рисует гигантские создания и фантастические пейзажи. Существа, населяющие его волшебные миры, чаще всего пушистые и дружелюбные, а люди, которые встречаются им на пути, — крошечные и слегка потерянные. По словам Kubo, с помощью своих иллюстраций он «пытается примириться с человечеством». Яркие работы художника лучше любых слов прояснят смысл этого послания.
AdMe.ru с удовольствием делится с вами необычными иллюстрациями Kubo, в которых порой хотел бы затеряться каждый из нас.
Если бы коты были большими, мы бы валялись на них весь день
疲れた人のところに現れてとりあえず添い寝してくれる生き物 pic.twitter.com/8dqT9eQ6JT— もの久保 (@13033303) February 7, 2018
Когда устал и хочешь стать пигвиненком
がんばっている人のところに現れてとりあえず胸（お腹）を貸してくれる生き物 pic.twitter.com/QbCv2k6q50— もの久保 (@13033303) February 13, 2018
Лапки — это очень серьезно
モノノケ#2 pic.twitter.com/ez0N0IUsvT— もの久保 (@13033303) March 7, 2018
Травоядный защитник
なんとなくけだるい人のところに現れてとりあえず草を食べる生き物 pic.twitter.com/UFsW4dlcku— もの久保 (@13033303) February 27, 2018
Так выглядит вдохновение
わけもなく悲しくなった人のところに現れてとりあえず側にいてくれる生き物 pic.twitter.com/sOkUSF5hxI— もの久保 (@13033303) February 15, 2018
Большой кот наблюдает за маленьким человеком
February 1, 2018
Люди предлагают дружбу пушистому божеству
友達申請 pic.twitter.com/72l6KuovIA— もの久保 (@13033303) January 5, 2018
Панд много не бывает
つらい人のところに現れてとりあえず元気づけようとしてくれる生き物 pic.twitter.com/wXJ7VzISU6— もの久保 (@13033303) February 10, 2018
Его Ушастое Величество
「満員です」「でなおしてまいれ」 pic.twitter.com/9QoBbITXGQ— もの久保 (@13033303) September 16, 2017
«Прошу, впусти! Дождь льет как из ведра»
雨宿りさせてください pic.twitter.com/yqtvy10H8S— もの久保 (@13033303) July 29, 2017
Зловещий страж
「人の身でよくぞここまでたどり着いた。さあ、何が望みだ。叶えてやろう」— もの久保 (@13033303) February 22, 2016
「もふもふさせてください」#猫の日 pic.twitter.com/epsja03ICF
Мой дорогой енот
たぬき pic.twitter.com/O1k7mnFC6w— もの久保 (@13033303) May 8, 2017
Хочется петь во все горло
アハハ！ pic.twitter.com/fT2ljK4ghs— もの久保 (@13033303) August 5, 2017
Пушистое облако
公園でかわいい植物を見たので描きました pic.twitter.com/JmAjsAowbY— もの久保 (@13033303) December 12, 2016
Белые медведи — лучшие защитники
March 6, 2018
К птицам пришли необычные гости
花見客 pic.twitter.com/s8dl3CjaQP— もの久保 (@13033303) April 11, 2017
Уют и спокойствие
春眠暁をなんとか pic.twitter.com/ebX8RGIeBw— もの久保 (@13033303) March 13, 2017
«Красная Шапочка, тебе нечего бояться»
おそろい pic.twitter.com/AIuKwdd4C3— もの久保 (@13033303) October 15, 2016
Дружелюбие
境界守りのけもの pic.twitter.com/BeJuoGKMOI— もの久保 (@13033303) February 23, 2017
Любопытный лис
姉ちゃんがきつね村行ったそうでうらやましいという絵 pic.twitter.com/eua38JJVUn— もの久保 (@13033303) March 19, 2016
Когда все вконец достанет, мы с котом соберем чемоданы и уйдем в закат
少し遠出を pic.twitter.com/OgnWCobjXv— もの久保 (@13033303) October 16, 2016
Какое ощущение оставила у вас подборка? Нам в редакции, например, после просмотра иллюстраций очень захотелось уткнуться носом вот в такого огромного кота и просто отдохнуть ото всех людей, а заодно и проблем. Возможно, в этом и было основное послание художника, как вы считаете?
Фото на превью Kubo / twitter