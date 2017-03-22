15 иллюстраций, которые срывают маску с нашего мира

Стефан Шмитц (Stephan Schmitz) — талантливый художник из Швейцарии. Его концептуальные работы удивляют глубиной и символизмом. В простых сюжетах он раскрывает настоящее лицо мира, в котором мы живем.

AdMe.ru предлагает оценить лучшие иллюстрации автора и еще раз задуматься над тем, как выглядит наша жизнь на самом деле.

Путь к успеху

Вкус науки

Человеческое лицо новостей

Семейная жизнь

Интернет-слава

Идеальная жена

Планировка реальности

Генеральная уборка

Посмотри на меня

Будущее предопределено

Невидимый друг

Незаконченная работа

Современные отношения

Время — деньги

Романтические ожидания

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