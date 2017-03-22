15 иллюстраций, которые срывают маску с нашего мира

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Стефан Шмитц (Stephan Schmitz) — талантливый художник из Швейцарии. Его концептуальные работы удивляют глубиной и символизмом. В простых сюжетах он раскрывает настоящее лицо мира, в котором мы живем.

AdMe.ru предлагает оценить лучшие иллюстрации автора и еще раз задуматься над тем, как выглядит наша жизнь на самом деле.