15 иллюстраций, которые срывают маску с нашего мира
Стефан Шмитц (Stephan Schmitz) — талантливый художник из Швейцарии. Его концептуальные работы удивляют глубиной и символизмом. В простых сюжетах он раскрывает настоящее лицо мира, в котором мы живем.
AdMe.ru предлагает оценить лучшие иллюстрации автора и еще раз задуматься над тем, как выглядит наша жизнь на самом деле.
Путь к успеху
Вкус науки
Человеческое лицо новостей
Семейная жизнь
Интернет-слава
Идеальная жена
Планировка реальности
Генеральная уборка
Посмотри на меня
Будущее предопределено
Невидимый друг
Незаконченная работа
Современные отношения
Время — деньги
Романтические ожидания
Источник Stephan Schmitz Illustration / facebook, schmitz_illustration / instagram
Фото на превью Stephan Schmitz