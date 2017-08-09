20 иллюстраций, которые показывают изнанку этого мира
Корен Шадми (Koren Shadmi) — талантливый американский художник, который в своих работах показывает все несовершенства современной жизни.
AdMe.ru собрал самые глубокие иллюстрации автора, которые ставят ряд неудобных вопросов ко всему человечеству.
Не смотри по сторонам
Плохой старт
Только никому не говорите
Вместо воды
Любовь в ХХІ веке
Новая ДНК
Как произвести впечатление на собеседовании
Точка зрения на продажу
Конец карьеры
Всегда на связи
Заполняя пустоту
Ребенок из IKEA
Перекур
Путь к слову
Не спуская глаз
Обязательное образование
Узник чужих амбиций
Отпуск за чужой счет
С широко закрытыми глазами
Новая надежда
Фото на превью korenshadmi
По материалам korenshadmi.com, facebook, instagram