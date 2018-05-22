20+ иллюстраций из жизни простого парня с умопомрачительным чувством юмора
Дастин Роджерс (Dustin Rogers) рисует веселые комиксы о своей жизни. Тут и тяготы воспитания детей (кто знает, чего от них ожидать?) и забавные ситуации на «любимой» работе. А еще Дастин в совершенстве владеет искусством сарказма, и часто объектом его шуток становятся современные явления: сумасшедшие инстаграмщики, которые то и дело фотографируют еду, навязчивая реклама в интернете и мода на бесполезные вещи.
AdMe.ru собрал для вас лучшие комиксы автора, который точно знает, что в любой непонятной ситуации лучше смеяться, а потом уже думать: «Что это было?»
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«Очень странные дела».
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Дастин Роджерс размещает свои работы также на Facebook и своем сайте. Какие комиксы понравились вам больше всего? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.
Фото на превью dustinteractive comics/Instagram