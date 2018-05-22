20+ иллюстраций из жизни простого парня с умопомрачительным чувством юмора

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Дастин Роджерс (Dustin Rogers) рисует веселые комиксы о своей жизни. Тут и тяготы воспитания детей (кто знает, чего от них ожидать?) и забавные ситуации на «любимой» работе. А еще Дастин в совершенстве владеет искусством сарказма, и часто объектом его шуток становятся современные явления: сумасшедшие инстаграмщики, которые то и дело фотографируют еду, навязчивая реклама в интернете и мода на бесполезные вещи.