20 иллюстраций художника из Малайзии, которые вызывают прилив отличного настроения. Гарантия — 100 %

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Лим Хенг Суи (Lim Heng Swee) — художник и графический дизайнер из Малайзии, на рисунки которого нельзя смотреть без улыбки. Это и есть его цель. «Каждый день я рисую свои каракули, чтобы люди улыбались», — говорит он и продолжает радовать нас тающими котами, слонами, которые мечтают взлететь, и зайцами, сбегающими с одуванчика. Ужасно мимимилыми.

AdMe.ru выбрал лучшие работы художника — для того, чтобы вы зарядились хорошим настроением на весь день.

Когда я вырасту

"Ты можешь меня ненавидеть, но я всегда буду любить тебя"

"Солнце моего сердца"

«— Жизнь начинается вне зоны комфорта.

— Мяу».

Я тебя съем

"Друзья как звезды. Вы не всегда видите их, но всегда знаете, что они там"

"Я не хочу расти, поэтому я толстый"

Не беспокойтесь, солнце выйдет через минуту

Вся правда о том, откуда берется клубника

"Нет. Не сегодня"

"Иногда нужно подняться очень высоко, чтобы увидеть, насколько ты мал на самом деле"

"Слушай меня!"

Объятия позволяют нам оставаться живыми

"Пап, достань, пожалуйста, звезду для меня"

Вместе мы создаем радугу

"Размер чашечки"

Побег с одуванчика

«— Можешь обнимать меня весь день, если хочешь.

— Спасибо».

Котомороженое

"Затмение". "Угадай кто?"

Давайте сеять семена радости

Сегодня я котогусеница

Семейный портрет

"Ты не можешь всегда ждать, когда наступят времена получше. Иногда нужно просто прыгнуть"

"Никогда не говорите, что мечты - пустая трата времени. В мечтах мы сажаем семена нашего будущего"

А вот и сам художник с семьей

Сможете описать последнюю картинку или фото из интернета, которые заставили вас улыбаться до ушей?