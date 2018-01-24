20+ хештегов для тех, кто замучился искать в Instagram сочные фото
Самый популярный хештег в Instagram — #love: им подписано более миллиарда фотографий. Только вот 90 % из них никак не относится ни к любви, ни к чему-то отдаленно ее напоминающему.
AdMe.ru провел небольшое исследование и среди однообразной, скучной «шелухи» нашел для вас настоящие «бриллианты» Instagram. Конечно, это не полный список хештегов — есть еще много любопытных. Если вам хочется увидеть подборку на определенную тему — напишите в комментариях, и мы обязательно найдем для вас самое интересное.
А еще в конце поста вас ждет приятный бонус, объяснение которому мы так и не нашли.
Путешествия
Еда
Декор/ интерьер
Животные
Красота и здоровье
«Убийцы времени»
Разное
Бонус: мы не знаем, почему это работает, но, если к названию любой темы добавить в конце «porn», можно получить самые крутые картинки из этой категории.
А как вы думаете, почему именно «porn» творит такие «чудеса» практически с любым хештегом?
Фото на превью slime.fantasies / instagram, anna_radchenko / instagram