20+ хештегов для тех, кто замучился искать в Instagram сочные фото

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Самый популярный хештег в Instagram — #love: им подписано более миллиарда фотографий. Только вот 90 % из них никак не относится ни к любви, ни к чему-то отдаленно ее напоминающему.

AdMe.ru провел небольшое исследование и среди однообразной, скучной «шелухи» нашел для вас настоящие «бриллианты» Instagram. Конечно, это не полный список хештегов — есть еще много любопытных. Если вам хочется увидеть подборку на определенную тему — напишите в комментариях, и мы обязательно найдем для вас самое интересное.

А еще в конце поста вас ждет приятный бонус, объяснение которому мы так и не нашли.