20 глубоких иллюстраций, раскрывающих суровую правду о современном мире

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Художники используют свои холсты, чтобы выразить отношение к людям, местам, предметам. В последнее время они все чаще обращаются к сатирическим иллюстрациям, которые вскрывают реальные проблемы нашего внешне блестящего мира. Общество столкнулось с болезнями, которые было невозможно предсказать, и уже перестало это замечать.

Мы в AdMe.ru собрали иллюстрации художников из разных частей света, которые показывают нашу реальность без прикрас. И это не самое приятное зрелище.

1. Интернет наш насущный дай нам

2. Любовь в наши дни: вместе, но по отдельности

3. Соцсети питают нарциссизм

4. Этот мир все еще для мужчин, дорогуша

5. Почему нам все равно?

6. Когда ваша работа оборачивается кошмаром

7. Каждый ребенок заслуживает детство

8. Внебрачные отношения разрушают семьи

9. Круговорот жизни

10. Будет ли это иметь значение в один прекрасный день?

11. А что вы видите?

12. Ничего страшного тут нет

13. Все дело в деньгах, дорогой

14. Каждому ребенку нужна семья

15. Суровая реальность детского труда

16. Может ли это однажды случиться с нами?

17. Женщины когда-нибудь добьются равенства?

18. Корни привычки

19. Когда вынужден постить фото идеальной жизни

20. Гонка никогда не закончится