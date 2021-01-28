20+ фраз, которые говорят о том, что юность пролетела незаметно — и мы стали взрослыми

Как будто совсем недавно мы выпустились из школы, вылетели из родного гнезда, и вот — племяшки говорят на незнакомом языке, а подростки обращаются на «Вы». Пятничный вечерок мы предпочитаем коротать за хорошей книжкой и вкусной лазаньей. И все чаще и чаще употребляем фразы, которые выдают тот факт, что нам уже далеко не 17.