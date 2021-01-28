20+ фраз, которые говорят о том, что юность пролетела незаметно — и мы стали взрослыми
Как будто совсем недавно мы выпустились из школы, вылетели из родного гнезда, и вот — племяшки говорят на незнакомом языке, а подростки обращаются на «Вы». Пятничный вечерок мы предпочитаем коротать за хорошей книжкой и вкусной лазаньей. И все чаще и чаще употребляем фразы, которые выдают тот факт, что нам уже далеко не 17.
Мы в AdMe.ru ценим свой возраст и опыт, но иногда и у нас проскакивают реплики, которые свидетельствуют о том, что рубеж юности пройден. Об этом и наша статья. А бонусом идет история, которая приключилась недавно и очень озадачила молодого человека.
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Бонус: похожая история произошла в реальной жизни, и она нас так впечатлила, что мы нарисовали эту ситуацию
А как вы думаете, сильно мы в юности отличались от нынешних старшеклассников?