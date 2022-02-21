20 человек не испугались страшных историй и побывали в местах, от которых мороз по коже

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Некоторые здания в силу своих архитектурных особенностей или местонахождения выглядят так, словно кишат привидениями. Неудивительно, что вокруг них формируется множество городских легенд. А некоторые здания или места способны напугать и без всяких жутких историй.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии загадочных мест, от которых мурашки бегут по коже. Глядя на эти фото, чувствуешь себя героем фильмов Гильермо Дель Торо или Тима Бертона.

Дом в городе Сибиу, Трансильвания. У него есть окно-глаз

Зловещий космический корабль в порту Антверпена

Старый поезд, брошенный в горах

«Когда я ходил в школу, каждый день проезжал мимо этого зернохранилища. За последние 12 лет здание сильно постарело»

«Это здание по соседству выглядит как злодейский ледяной замок. А все потому, что в нем произошел пожар, который тушили в −40 °С»

Дом загорелся в −40 °С, поэтому пена, которой заливали огонь, быстро застыла на морозе.

«Особняк, который я арендовал, заставляет меня чувствовать себя немного некомфортно»

Это тот самый дом, в котором вы обязательно попадете в ловушку с призраками, потайными комнатами, а Скуби-Ду будет цокать когтями по полу. © random0351 / Reddit

Дерево отбрасывает на дом жуткую тень

Это зловещее здание в стиле барокко находится на Тайвани

«Этот огромный особняк выглядит так, будто его покидали в спешке. Бьюсь об заклад, там есть какая-то интересная история»

Ставкирка в Висконсине

Каркасная церковь — наиболее распространенный в Скандинавии тип деревянных средневековых храмов.

Заброшенная обсерватория, в которой когда-то находился телескоп Исаака Ньютона

«Я пытался заглянуть внутрь, но уже темнело. Странно, что на всех дверях висели таблички с надписью „Не беспокоить“».

Музей человеческого тела в Нидерландах

«В моем городе есть жилой комплекс, похожий на гладиаторскую арену из антиутопии. Здесь снимали сцены из „Голодных игр“»

«Жилой комплекс на 591 квартиру был спроектирован в 1978 году и завершен в 1982 году. Находится недалеко от Парижа. Здесь снимали сцены для фильма „Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2“».

Советский город-призрак за Полярным кругом

Здание выглядит как зловещий особняк из мультфильма

Заброшенная химчистка с оставленной там одеждой

Лепнина на этом здании потемнела от времени, и теперь дом выглядит так, словно находится на границе миров

Этот дом выглядит еще мрачнее, когда его освещают с помощью дрона

Маяк после зимнего шторма похож на мифического Ктулху

Вилла де Векки заброшена уже несколько десятилетий. Ходят легенды, что ночью из зала можно услышать звуки пианино. Но это не более чем слухи