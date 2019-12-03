20 фантастических татуировок со скрытым смыслом

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«Покажите мне человека с татуировкой, и я покажу вам человека с интересным прошлым», — писал Джек Лондон. Однако в наши дни тату не просто символ большого жизненного опыта. Согласно Statista, чаще всего причинами набивания рисунков на теле являются стремление самовыразиться и желание проявить трепетные чувства к своему ребенку. Люди часто набивают тату, чтобы почтить память о своих друзьях и близких или чтобы начать новую главу в собственной жизни.

Сегодня AdMe.ru cобрал 20 шедевров, которые заставят вас почувствовать невероятный спектр эмоций из-за их скрытого смысла.

1. «Возможно, вы не заметили, но я виден не целиком»

2. Не можете изменить ситуацию — меняйте свое отношение к ней

3. «Когда мой отец погиб, я сделала себе тату»

4. Ты в ответе за тех, кого приручил

5. Это так здорово — уметь относиться с юмором к трудностям, которые встречаются на жизненном пути

«Одной ногой в могиле».

6. Месяц

7. Не позволяйте никому и ничему сломить вас. Будьте выше этого

«Будь выше».

8. Владелец этой татуировки страдал от панического расстройства. «Riddikulus» — это заклинание из фильмов о Гарри Поттере, которое помогает превращать страшные вещи в смешные и нелепые

9. Еще одно тату-трансформер

«Можно я сделаю так?»

10. «Виды тех мест, где я жил». (Сможете угадать хотя бы одно?)

11. Как развлечь детей абсолютно в любом месте

12. Всю жизнь вместе

13. Это напоминает мне о том, что люди, которые кажутся счастливыми, может быть, борются сами с собой

«Я в порядке» — «Спасите меня».

14. Тату, которое меняет форму

15. Сияющие вместе

16. Крутой способ преобразить свое родимое пятно

17. Объятие

18. Его больше нет, но он никогда не будет забыт

19. «Мама оставила мне записку в день, когда я съехал. В этот же день она скончалась». (Здесь же можно увидеть то, как билось ее сердце, прежде чем остановиться)

«Я буду скучать по тебе СИЛЬНО!! Я люблю тебя. Мама».

20. Сможете найти здесь животное?

Какое тату впечатлило вас больше всего? Как вы думаете, должна ли татуировка иметь скрытый смысл? Поделитесь своим мнением.