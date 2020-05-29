20+ фактов о загадочных яйцах Фаберже, которые перевернули мир ювелирного искусства

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174 года назад 30 мая родился Карл Фаберже — один из немногих ювелиров, чье имя известно во всем мире. Потомственный мастер камнерезного искусства стал настоящим профессионалом своего дела благодаря кругосветному путешествию. Когда Карлу было 18, он отправился в круиз, чтобы узнать самые передовые ювелирные секреты и техники, которые использовались в разных странах. Юноша был очень талантлив, поэтому уже в 24 года возглавил семейный бизнес и поднял его до невероятных высот.