20+ фактов о загадочных яйцах Фаберже, которые перевернули мир ювелирного искусства
174 года назад 30 мая родился Карл Фаберже — один из немногих ювелиров, чье имя известно во всем мире. Потомственный мастер камнерезного искусства стал настоящим профессионалом своего дела благодаря кругосветному путешествию. Когда Карлу было 18, он отправился в круиз, чтобы узнать самые передовые ювелирные секреты и техники, которые использовались в разных странах. Юноша был очень талантлив, поэтому уже в 24 года возглавил семейный бизнес и поднял его до невероятных высот.
Ко дню рождения мастера мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие факты про самые известные из его творений — знаменитые яйца Фаберже.
- Вопреки расхожему убеждению, идея создания драгоценных яиц возникла не у самого Карла, а у императора Александра III. В 1885 году он решил сделать на Пасху сюрприз своей супруге Марии Федоровне и велел изготовить драгоценное яйцо, которое напоминало бы императрице о ее детстве в Дании.
- Пасхальное яйцо Фаберже должно было стать неким подобием ювелирных изделий, которые были изготовлены датскими мастерами в начале XVIII века и хранились в королевской сокровищнице. В каждом яйце была спрятана курочка, открыв которую, можно было найти корону, а в ней — кольцо.
- Вскоре Карл Фаберже изготовил первое и, пожалуй, самое простое яйцо, которое так и назвал — «Курочка». Снаружи оно было покрыто белой эмалью, а внутри, в «желтке», была золотая курочка, в которой находилась небольшая копия императорской короны из золота с бриллиантами и цепочка с рубиновым кулоном.
- Императрица была в восторге от такого подарка, так что Фаберже, которого тут же сделали придворным ювелиром, получил заказ от императора — изготавливать по пасхальному яйцу ежегодно. Карлу была предоставлена полная свобода действий и творчества, но было одно строгое правило: каждое яйцо должно быть уникальным и непременно с сюрпризом.
- Впоследствии эту традицию продолжил сын Александра III, Николай II. Каждую весну он дарил 2 яйца. Одно — своей матери, Марии Федоровне, второе — своей супруге, императрице Александре Федоровне.
- На изготовление 1 яйца уходил примерно год. Причем, как правило, Карл не создавал знаменитые шедевры собственноручно. Он лишь генерировал идеи и руководил своими многочисленными мастерами.
- Всего ювелирами было изготовлено 71 яйцо. Из них для царской семьи — 54 экземпляра. До наших дней дожили 65 изделий, а из императорской коллекции — 48. В основном яйца изготавливались из золота, но иногда мастера экспериментировали с нетрадиционными материалами: горным хрусталем, ценными сортами древесины. Доказательством подлинности всегда служило клеймо фирмы Фаберже. Ниже мы собрали наиболее необычные и ценные экземпляры.
- Яйцо «Датские дворцы». Украшено эмалью и разделено на 12 секций крупными бриллиантами. Сюрприз — миниатюрная ширма в виде 10 картин с видами дворцов в Дании.
- Яйцо «Ренессанс» из белого агата с бриллиантами и рубинами. В качестве основы был взят ларец Ле Роя, хранившийся в Дрездене, на родине отца Фаберже. Сюрприз был утерян, возможно, внутри было спрятано хрустальное яйцо.
- «Яйцо с бутоном розы». Первое яйцо, подаренное императором Николаем II своей супруге. Сюрприз — желтая роза в память о родине императрицы — немецком Дармштадте. Внутри цветка были корона и кулон.
- «Яйцо с вращающимися миниатюрами». Выполнено из горного хрусталя и увенчано большим сибирским изумрудом. Сюрприз — 12 художественных миниатюр с видами любимых мест императрицы. Если нажать на изумруд, миниатюры начинали вращаться.
- Самое известное из «императорских» яиц — «Коронационное». Сюрприз — точная копия кареты Екатерины II. У кареты открывалась дверца и откидывалась подножка. Внутри также были бриллиантовый и изумрудный кулоны, но они, увы, не сохранились.
- «Ландыши». По некоторым источникам, любимое яйцо императрицы. Выполнено в стиле модерн из золота и слоновой кости. Сюрприз — появляющиеся 3 медальона с портретами императора Николая II и 2 старших дочерей — Ольги и Татьяны.
- «Лавровое дерево». Изготовлено из нефрита и оникса, с бриллиантами, рубинами и аметистами. Сюрприз — заводная птичка, которая появлялась из-под верхней ажурной крышки изделия каждый час либо при нажатии на кнопку. Птица умела петь, раскрывать клюв и махать крыльями.
- Яйцо «Царевич» выполнено из цельного лазурита и украшено золотом и слоновой костью Сюрприз — бриллиантовый двуглавый орел с миниатюрным портретом царевича Алексея.
- Последнее, незавершенное яйцо «Созвездие» так и не было подарено из-за революции. Согласно проекту, оно должно было быть выполнено из синего стекла с нанесенной гравировкой созвездия Льва — знака, под которым родился цесаревич Алексей.
- После революции 1917 года Фаберже бежал в Германию под видом дипломата и больше никогда не возвращался на родину.
- В 1930 году большевики пытались пополнить казну и распродавали царские сокровища. Вскоре был составлен каталог ценностей императорского двора, который был разослан в разные страны. В то время яйца Фаберже утратили былую ценность и, по некоторым данным, несколько экземпляров было проданы по цене меньше чем $ 400. Тогда большинство шедевров было куплено американским предпринимателем Армандом Хаммером и английским дилером Эмануэлем Сноуменом.
- В частности, благодаря Сноумену сохранилось яйцо «Павлин», изготовленное из хрусталя. Сюрприз — механический павлин, который умел поворачивать голову и распускать хвост.
- Кстати, самое дорогое из яиц — «Ротшильдовское» — было выполнено не для императора, а для частной коллекции семьи Эфрусси. В 1905 году Беатриса Эфрусси подарила его на помолвку своему младшему брату, барону Эдуарду Ротшильду. Сюрприз — автоматический петушок из драгоценных камней. Птица умела расправлять крылья, кланяться и петь. В 2007 году было продано за $ 18,5 млн.
- В коллекции британской королевы Елизаветы II есть 3 пасхальных яйца Фаберже: «Мозаика», «Колоннада» и «Корзина цветов». Самой тонкой работой по праву считается последнее, выполненное из золота и раскрашенное разноцветной эмалью.
- В 2014 году каким-то чудом было найдено одно из первых императорских пасхальных яиц, которое считалось давно и бесследно утерянным. Находку обнаружили на блошином рынке в США. Местный торговец металлом купил золотое изделие за $ 14 тыс. и планировал его переплавить. Однако внутри он нашел женские часы известного швейцарского бренда Vacheron Constantin. Позднее в интернете он выяснил, что купил утерянное яйцо Фаберже, украшенное сапфирами и бриллиантами. Счастливчик продал свою находку в частную коллекцию. Сумма сделки не разглашается, но очевидно, что она составляет несколько миллионов долларов.
- Что касается торговой марки Фаберже, то она продавалась различным компаниям на протяжении многих лет. Однако на сегодняшний она принадлежит компании Fabergе Limited и производит различные ювелирные изделия «на основе» яиц. В 2015 году, после длительного перерыва, было выпущено очередное яйцо Фаберже — «Жемчужное». Оно было создано совместно с влиятельной катарской семьей Аль-Фардан, которая считается крупнейшим коллекционером жемчуга в мире. Внутри перламутрового корпуса, украшенного 139 безупречными жемчужинами, находится уникальная серая жемчужина в 12,17 карата. Само яйцо может вращаться на подставке и раскрывать все 6 «лепестков» для демонстрации сюрприза.
- Знаменитые изделия Карла Фаберже навсегда вошли в мировую культуру и стали активно использоваться модельерами и дизайнерами. Стилизованные изображения знаменитых яиц сегодня нередко встречаются в дизайне одежды, посуды и, конечно, ювелирных изделий. А еще они фигурируют во множестве художественных произведений — от книг до кино.
Вам доводилось видеть яйца Фаберже? Какое из изделий вам особенно захотелось увидеть вживую?