20+ фактов о самом продаваемом художнике XXI века, который оказался успешнее Ван Гога и Пикассо

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Скандально известный Энди Уорхол в последние годы возглавляет список самых продаваемых художников мира. По продажам он обогнал Пабло Пикассо и Ван Гога, чьи имена известны даже в отдаленных уголках планеты.

Мы в AdMe.ru прочли книгу «Гениальный Уорхол», а также дневники самого художника, чтобы составить краткую биографию его жизни.

Андрей Варгола — так звучит настоящее имя Уорхола на словацком. Он родился в США в семье иммигрантов.

В детстве Энди заболел хореей Сиденгама. Развившаяся болезнь вызвала проблемы с кожей. Уже в университете его стали называть Энди Красноносый Варгола.

Во взрослой жизни он считал себя маменькиным сынком и говорил об этом с гордостью. Прожил с матерью в одной квартире почти 20 лет, до самой ее смерти.

В одном из последних интервью Энди признался, что по-прежнему девственник. На тот момент ему было 52 года.

К искусству Уорхол подходил меркантильно и считал, что из него нужно делать деньги. «Я начинал как коммерческий художник и хочу закончить как бизнес-художник».

Если верить биографам, на протяжении 20 лет Энди питался в основном знаменитым супом Campbell’s и сэндвичами. А когда ходил в ресторан и заказывал то, чего не хотелось, то не мог съесть и просил завернуть с собой. Упакованную еду оставлял на улице для бездомных. Это называлось «нью-йоркской диетой Энди Уорхола».

Основал журнал Interview и первые выпуски самостоятельно раздавал людям на улице. Печатная версия журнала просуществовала почти 50 лет, а электронная продолжает жить до сих пор.

Белла Хадид снялась в фотосессии февральского номера Interview за 2019 год.

В те времена, когда Уорхол был начинающим художником и никто из звезд не стремился познакомиться с ним, он мог часами сидеть в вестибюле отеля Plaza в надежде увидеть какую-нибудь знаменитость и подстроить с ней «случайную» встречу.

В 1941-м Энди поступил в Технологический институт Карнеги, где его обучили коммерческому искусству иллюстрации. Первые рисунки — женские туфли и машины — стали печатать на страницах больших журналов, например Vogue и Harper’s Bazaar.

Похожие по стилистике туфли были напечатаны в журнале Vogue трижды: в августе 1955 года, в феврале 1962-го и снова в августе 1981-го.

Энди утверждал, что зависть — то самое чувство, которое заставляет человека что-то делать. « Я всегда стараюсь покупать вещи только потому, что завидую: вдруг кто-нибудь другой их купит и они в конечном счете окажутся хорошими».

и они в конечном счете окажутся хорошими». За свою карьеру Уорхол снял сотни фильмов различных форматов: от короткометражек до многочасовых лент.

За съемками «Одиноких ковбоев» в Аризоне пристально наблюдало ФБР, а после устроило контрольный просмотр кино. Несмотря на это, никто и не заметил, что один из актеров — Джуллиан Берроуз — был дезертиром армии США, которого к тому моменту искали по всей стране.

На съемках фильма «Одинокие ковбои» (1968) с актрисой Джейн Форт.

Некоторые фильмы Уорхола стали культовыми: «Спи» (длится целых 8 часов), «Винил» — ремейк «Заводного апельсина» — и «Девушки из Челси».

Вместе с Кэнди Дарлинг, известной американской актрисой-трансгендером (1969 год).

О любви Уорхол отзывался своеобразно и считал, что никогда не испытывал сильного чувства. Иногда он шутя признавался в любви своему телевизору или звукозаписывающему магнитофону.

Телевидение действительно сыграло большую роль в жизни художника. Энди мечтал о собственной программе и в 1980-х стал автором сразу 2: Andy Warhol’s TV и Andy Warhol’s Fifteen Minute. Последнюю показывали даже по MTV.

Главным в человеке считал чувство юмора. « Смешные люди — единственные люди, которые мне интересны, потому что, если в человеке нет ничего смешного, мне с ним скучно ».

». Возможно, поэтому его кумиром была Мэрилин Монро, в которой чувство юмора идеально сочеталось с красотой. После ее смерти Уорхол создал полотно «Диптих Мэрилин», ставшее символом всего его творчества.

Знаменитое полотно «Диптих Мэрилин». Журнал The Guardian отдал этой работе 3-е место в списке «500 выдающихся произведений современного искусства».

Уорхол был фанатом потребительской культуры: собирал упаковки от еды, билеты в кино, пустые банки из-под супа и даже мертвых муравьев. Все эти сокровища он запечатывал в картонные коробки, которые назывались капсулами времени.

За 13 лет было собрано 610 капсул. Сейчас все они хранятся в Музее Энди Уорхола в Питтсбурге.

Сам художник объяснял любовь к потребительству так: «Что замечательно в нашей стране, так это то, что Америка положила начало традиции, по которой самые богатые потребители покупают в принципе то же самое, что и бедные. Ты смотришь телевизор и видишь кока-колу, и знаешь, что президент пьет кока-колу, Лиз Тейлор пьет кока-колу, и только подумай — ты тоже можешь пить кока-колу. Все кока-колы одинаковы, и все они хороши».

Эта картина называется «Зеленые бутылки кока-колы».

Пожалуй, самое известное детище Уорхола — это «Фабрика», арт-студия в Нью-Йорке. Она была пристанищем для всех звезд и суперзвезд Америки. Здесь бывали Боб Дилан, Сальвадор Дали и даже Уильям Берроуз. Некоторые знаменитости жили здесь неделями и месяцами.

Вместе с дочерью Пабло Пикассо — Паломой Пикассо (1980 год).

«Фабрика» сменила несколько адресов и внешних обличий. Но в историю вошел самый первый образ: комнаты, выкрашенные серебристой краской. Даже унитаз посеребрили. Повсюду была расклеена фольга, а на стенах висели зеркала причудливых форм.

Так изобразили «Фабрику» создатели фильма «Я соблазнила Энди Уорхола».

Одна из главных муз Уорхола и его подруга — Эди Седжвик. Благодаря талантливому художнику, образ Седжвик стал культовым: короткая стрижка пикси, массивные серьги, густо накрашенные глаза, почти черные густые брови и короткие темные платьица.

Слева — актеры на съемках фильма «Я соблазнила Энди Уорхола», справа — Энди Уорхол и Эди Седжвик в реальной жизни.

В июне 1968 года радикальная феминистка Валери Соланас трижды выстрелила в Уорхола. Вечером того же дня она подошла к полицейскому и сказала: «Я стреляла в Энди Уорхола». Эта фраза стала названием другого не менее популярного фильма.

Впоследствии у Валери диагностировали шизофрению и отправили ее на принудительное лечение.

Валери Соланас (1967 год).

Уже через неделю Уорхол публично сокрушался, что никто не успел заснять покушение на видео. Он чувствовал удовлетворение от того, что попытка убийства сделала его еще более узнаваемым и востребованным .

. Вскоре после больницы Энди устроил фотосессию собственного тела, которое было изуродовано многочисленными операциями. Это удивило даже его друзей.

После покушения ничего не изменилось. Уорхол продолжал творить и по-прежнему любил небрежность в одежде. Если верить биографам, художник позволял кошкам гадить на свою новую обувь, чтобы она не выглядела слишком уж совершенной.

К слову, у Уорхола было 27 сиамских котов. Из них 26 отзывались на кличку Сэм, а одного звали Гестер.

В 1971 году Уорхол создал обложку для альбома Sticky Fingers группы The Rolling Stones. Сейчас она считается лучшей обложкой рок-альбома в истории музыки. При этом застежка джинсов на конвертах первого тиража была настоящей. Ее можно было расстегнуть и увидеть изображение нижнего белья.

Энди умер в 1987 году во время операции по удалению желчного пузыря в возрасте 58 лет. Очевидно, его организм не выдержал наркоза, и сердце остановилось. Его похоронили рядом с родителями, а в гроб положили номер журнала Interview и флакончик любимых духов — Beautiful от Estée Lauder.

После смерти художника его работы начали разлетаться как горячие пирожки. Например, картина «Бирюзовая Мэрилин» была продана в 2007 году за $ 80 млн.

А уже в 2012-м Уорхол оказался лидером аукционных продаж, оставив позади даже Ван Гога и Пикассо. Суммарно за тот год было продано работ на сумму $ 380 млн.

Редакция AdMe.ru поразилась, что Уорхолу удалось обогнать по продажам настоящих мэтров изобразительного искусства. А какой факт из его биографии надолго останется в вашей памяти?