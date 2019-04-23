20+ фактов о самом продаваемом художнике XXI века, который оказался успешнее Ван Гога и Пикассо
Скандально известный Энди Уорхол в последние годы возглавляет список самых продаваемых художников мира. По продажам он обогнал Пабло Пикассо и Ван Гога, чьи имена известны даже в отдаленных уголках планеты.
Мы в AdMe.ru прочли книгу «Гениальный Уорхол», а также дневники самого художника, чтобы составить краткую биографию его жизни.
- Андрей Варгола — так звучит настоящее имя Уорхола на словацком. Он родился в США в семье иммигрантов.
- В детстве Энди заболел хореей Сиденгама. Развившаяся болезнь вызвала проблемы с кожей. Уже в университете его стали называть Энди Красноносый Варгола.
- Во взрослой жизни он считал себя маменькиным сынком и говорил об этом с гордостью. Прожил с матерью в одной квартире почти 20 лет, до самой ее смерти.
- В одном из последних интервью Энди признался, что по-прежнему девственник. На тот момент ему было 52 года.
- К искусству Уорхол подходил меркантильно и считал, что из него нужно делать деньги. «Я начинал как коммерческий художник и хочу закончить как бизнес-художник».
- Если верить биографам, на протяжении 20 лет Энди питался в основном знаменитым супом Campbell’s и сэндвичами. А когда ходил в ресторан и заказывал то, чего не хотелось, то не мог съесть и просил завернуть с собой. Упакованную еду оставлял на улице для бездомных. Это называлось «нью-йоркской диетой Энди Уорхола».
- Основал журнал Interview и первые выпуски самостоятельно раздавал людям на улице. Печатная версия журнала просуществовала почти 50 лет, а электронная продолжает жить до сих пор.
Белла Хадид снялась в фотосессии февральского номера Interview за 2019 год.
- В те времена, когда Уорхол был начинающим художником и никто из звезд не стремился познакомиться с ним, он мог часами сидеть в вестибюле отеля Plaza в надежде увидеть какую-нибудь знаменитость и подстроить с ней «случайную» встречу.
- В 1941-м Энди поступил в Технологический институт Карнеги, где его обучили коммерческому искусству иллюстрации. Первые рисунки — женские туфли и машины — стали печатать на страницах больших журналов, например Vogue и Harper’s Bazaar.
Похожие по стилистике туфли были напечатаны в журнале Vogue трижды: в августе 1955 года, в феврале 1962-го и снова в августе 1981-го.
- Энди утверждал, что зависть — то самое чувство, которое заставляет человека что-то делать. «Я всегда стараюсь покупать вещи только потому, что завидую: вдруг кто-нибудь другой их купит и они в конечном счете окажутся хорошими».
- За свою карьеру Уорхол снял сотни фильмов различных форматов: от короткометражек до многочасовых лент.
- За съемками «Одиноких ковбоев» в Аризоне пристально наблюдало ФБР, а после устроило контрольный просмотр кино. Несмотря на это, никто и не заметил, что один из актеров — Джуллиан Берроуз — был дезертиром армии США, которого к тому моменту искали по всей стране.
На съемках фильма «Одинокие ковбои» (1968) с актрисой Джейн Форт.
- Некоторые фильмы Уорхола стали культовыми: «Спи» (длится целых 8 часов), «Винил» — ремейк «Заводного апельсина» — и «Девушки из Челси».
Вместе с Кэнди Дарлинг, известной американской актрисой-трансгендером (1969 год).
- О любви Уорхол отзывался своеобразно и считал, что никогда не испытывал сильного чувства. Иногда он шутя признавался в любви своему телевизору или звукозаписывающему магнитофону.
- Телевидение действительно сыграло большую роль в жизни художника. Энди мечтал о собственной программе и в 1980-х стал автором сразу 2: Andy Warhol’s TV и Andy Warhol’s Fifteen Minute. Последнюю показывали даже по MTV.
- Главным в человеке считал чувство юмора. «Смешные люди — единственные люди, которые мне интересны, потому что, если в человеке нет ничего смешного, мне с ним скучно».
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Возможно, поэтому его кумиром была Мэрилин Монро, в которой чувство юмора идеально сочеталось с красотой. После ее смерти Уорхол создал полотно «Диптих Мэрилин», ставшее символом всего его творчества.
Знаменитое полотно «Диптих Мэрилин». Журнал The Guardian отдал этой работе 3-е место в списке «500 выдающихся произведений современного искусства».
- Уорхол был фанатом потребительской культуры: собирал упаковки от еды, билеты в кино, пустые банки из-под супа и даже мертвых муравьев. Все эти сокровища он запечатывал в картонные коробки, которые назывались капсулами времени.
- За 13 лет было собрано 610 капсул. Сейчас все они хранятся в Музее Энди Уорхола в Питтсбурге.
- Сам художник объяснял любовь к потребительству так: «Что замечательно в нашей стране, так это то, что Америка положила начало традиции, по которой самые богатые потребители покупают в принципе то же самое, что и бедные. Ты смотришь телевизор и видишь кока-колу, и знаешь, что президент пьет кока-колу, Лиз Тейлор пьет кока-колу, и только подумай — ты тоже можешь пить кока-колу. Все кока-колы одинаковы, и все они хороши».
Эта картина называется «Зеленые бутылки кока-колы».
- Пожалуй, самое известное детище Уорхола — это «Фабрика», арт-студия в Нью-Йорке. Она была пристанищем для всех звезд и суперзвезд Америки. Здесь бывали Боб Дилан, Сальвадор Дали и даже Уильям Берроуз. Некоторые знаменитости жили здесь неделями и месяцами.
Вместе с дочерью Пабло Пикассо — Паломой Пикассо (1980 год).
- «Фабрика» сменила несколько адресов и внешних обличий. Но в историю вошел самый первый образ: комнаты, выкрашенные серебристой краской. Даже унитаз посеребрили. Повсюду была расклеена фольга, а на стенах висели зеркала причудливых форм.
Так изобразили «Фабрику» создатели фильма «Я соблазнила Энди Уорхола».
- Одна из главных муз Уорхола и его подруга — Эди Седжвик. Благодаря талантливому художнику, образ Седжвик стал культовым: короткая стрижка пикси, массивные серьги, густо накрашенные глаза, почти черные густые брови и короткие темные платьица.
Слева — актеры на съемках фильма «Я соблазнила Энди Уорхола», справа — Энди Уорхол и Эди Седжвик в реальной жизни.
- В июне 1968 года радикальная феминистка Валери Соланас трижды выстрелила в Уорхола. Вечером того же дня она подошла к полицейскому и сказала: «Я стреляла в Энди Уорхола». Эта фраза стала названием другого не менее популярного фильма.
- Впоследствии у Валери диагностировали шизофрению и отправили ее на принудительное лечение.
Валери Соланас (1967 год).
- Уже через неделю Уорхол публично сокрушался, что никто не успел заснять покушение на видео. Он чувствовал удовлетворение от того, что попытка убийства сделала его еще более узнаваемым и востребованным.
- Вскоре после больницы Энди устроил фотосессию собственного тела, которое было изуродовано многочисленными операциями. Это удивило даже его друзей.
- После покушения ничего не изменилось. Уорхол продолжал творить и по-прежнему любил небрежность в одежде. Если верить биографам, художник позволял кошкам гадить на свою новую обувь, чтобы она не выглядела слишком уж совершенной.
- К слову, у Уорхола было 27 сиамских котов. Из них 26 отзывались на кличку Сэм, а одного звали Гестер.
- В 1971 году Уорхол создал обложку для альбома Sticky Fingers группы The Rolling Stones. Сейчас она считается лучшей обложкой рок-альбома в истории музыки. При этом застежка джинсов на конвертах первого тиража была настоящей. Ее можно было расстегнуть и увидеть изображение нижнего белья.
- Энди умер в 1987 году во время операции по удалению желчного пузыря в возрасте 58 лет. Очевидно, его организм не выдержал наркоза, и сердце остановилось. Его похоронили рядом с родителями, а в гроб положили номер журнала Interview и флакончик любимых духов — Beautiful от Estée Lauder.
- После смерти художника его работы начали разлетаться как горячие пирожки. Например, картина «Бирюзовая Мэрилин» была продана в 2007 году за $ 80 млн.
- А уже в 2012-м Уорхол оказался лидером аукционных продаж, оставив позади даже Ван Гога и Пикассо. Суммарно за тот год было продано работ на сумму $ 380 млн.
Редакция AdMe.ru поразилась, что Уорхолу удалось обогнать по продажам настоящих мэтров изобразительного искусства. А какой факт из его биографии надолго останется в вашей памяти?
Фото на превью SIPA / East News