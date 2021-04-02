20+ фактов о гении балета Михаиле Барышникове, жизнь которого бурлит, как Ниагарский водопад

Сказать, что отношения Барышникова и Лэнг были безоблачными, было бы неправильно. В то время Барышников крутил роман с Лайзой Миннелли. Она была от него настолько без ума, что каждую ночь, когда играла вечерние спектакли в Нью-Йорке, отправлялась к нему ночным рейсом в Вашингтон. Ну а сама Джессика спустя полгода после рождения их с Михаилом дочери Александры познакомилась с актером и драматургом Сэмом Шепардом, который позже и стал причиной разрыва связи с танцором.

Позднее Барышников признавался: «Я сожалею, что наши отношения не складывались так, как мы планировали. Это большое сожаление будет со мной всю жизнь. Она останется одной из немногих женщин, которых я действительно любил. Но теперь мы хорошие друзья. И сейчас наши отношения гораздо лучше, чем были тогда».