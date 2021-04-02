20+ фактов о гении балета Михаиле Барышникове, жизнь которого бурлит, как Ниагарский водопад
Михаила Барышникова называют гением балетного мира. Он дружил с Иосифом Бродским, был в отношениях с «девушкой Кинг-Конга» Джессикой Лэнг, крутил роман с Лайзой Миннелли, у него брала автограф принцесса Диана, восхищавшаяся им с юности. Барышников преуспел не только в балете, но и в кино, за игру в некоторых картинах он даже номинировался на «Оскар». Его партнерша по «Сексу в большом городе» Сара Джессика Паркер называла Барышникова «крутым парнем».
Мы в AdMe.ru входим в число почитателей таланта этого мастера и даже не представляем, каким был бы современный балет без него.
-
Детство Михаила Барышникова прошло в Риге в большой коммунальной квартире. Как-то он рассказывал, что там был «один туалет, одна ванная, и никогда не было горячей воды».
-
Родители будущего танцора не были связаны с миром искусства. Отец — подполковник (с ним отношения у Михаила были весьма напряженными), а мама работала бухгалтером. И именно мама привила будущей звезде любовь к искусству, поскольку в возрасте 9 лет мальчик самостоятельно записался в балетную школу.
-
Когда Мише было 12, жизнь матери трагически оборвалась, и на протяжении нескольких дней он жил в семье одноклассника.
-
Учась в балетной школе, юноша мечтал стать солистом. Однако преподавательница сказала, что его роста недостаточно, чтобы это осуществить. Тогда он каждый день истязал себя сложнейшими упражнениями, от которых болели суставы и невозможно было заснуть. В результате ему удалось вытянуться на 3–4 см.
-
На протяжении нескольких лет он обучался в рижском балетном училище у Юриса Капралиса. Затем ему предложили перевестись в хореографическое училище им. А. Я. Вагановой в Ленинград. Расставание с любимым учителем расстроило Михаила до слез. Однако он поддерживал с ним связь на протяжении всей его жизни.
-
Молодой танцор выступал на лучших театральных подмостках своей страны, любовь и признание публики были безграничны. В 1973 году ему даже позволили устроить собственный творческий вечер. Тогда мастеру было всего лишь 25 лет. Программа концерта, которую он подготовил сам, оказалась довольно прогрессивной, а это многим пришлось не по душе. «Он искал хореографию, в которой мог бы высказываться, говорить от своего лица. Это был новый балет, какого еще никто никогда не видел», — говорила о нем балерина Илзе Лиепа.
-
Вскоре артист понял, что ему стало тесно в этой балетной системе, и поехал искать счастья в Нью-Йорк. Перед заграничной публикой он впервые появился в 1974 году в балете «Жизель». После окончания спектакля под восторженные крики публики «Миша! Миша!» занавес поднимали 24 раза.
-
За 2 года жизни за границей Барышников станцевал 26 новых балетов. За всю свою 7-летнюю карьеру в Кировском театре он исполнил примерно 15 партий.
-
О танце с Барышниковым мечтала принцесса Диана. В юности она даже подкараулила артиста у выхода из лондонского театра, чтобы получить у него автограф. Однако была разочарована: он расписался, но даже не посмотрел на нее. Чуть позже автограф у Дианы просил уже сам Михаил.
-
В 1976 году он завязал знакомство с актрисой Джессикой Лэнг. Барышников вспоминал: «Мы познакомились на вечеринке комика Бака Генри, а представил нас друг другу Милош Форман. Помню, я спросил у Милоша: „А это кто еще такая?“ Он ответил: „Девушка Кинг-Конга“. В общем, у нас случилась любовь с первого взгляда». Позже Лэнг признавалась, что в тот вечер она перепутала Барышникова с Нуреевым: «Тогда я ничего не знала о балетном мире и понятия не имела о масштабах славы Барышникова».
-
Они стали жить вместе практически сразу после знакомства, но свои отношения так и не узаконили. В 1981 году у пары родилась дочь Александра, которая, кстати, пошла по стопам отца.
Михаил Барышников с Джессикой Лэнг.
-
Сказать, что отношения Барышникова и Лэнг были безоблачными, было бы неправильно. В то время Барышников крутил роман с Лайзой Миннелли. Она была от него настолько без ума, что каждую ночь, когда играла вечерние спектакли в Нью-Йорке, отправлялась к нему ночным рейсом в Вашингтон. Ну а сама Джессика спустя полгода после рождения их с Михаилом дочери Александры познакомилась с актером и драматургом Сэмом Шепардом, который позже и стал причиной разрыва связи с танцором.
-
Позднее Барышников признавался: «Я сожалею, что наши отношения не складывались так, как мы планировали. Это большое сожаление будет со мной всю жизнь. Она останется одной из немногих женщин, которых я действительно любил. Но теперь мы хорошие друзья. И сейчас наши отношения гораздо лучше, чем были тогда».
-
После расставания с Джессикой Барышников начал встречаться с артисткой балета Лизой Райнхарт, с которой впоследствии заключил брак. В этом союзе на свет появились трое детей: Питер, Анна и София. Пара вместе уже более 30 лет.
Михаил Барышников с Лайзой Миннелли и Лизой Райнхарт.
-
Одним из лучших друзей Барышникова был поэт Иосиф Бродский. Они познакомились в Нью-Йорке в гостях у общих друзей. Танцор вспоминал об их первой встрече: «Он предложил перейти на ты, но с одним условием: вместо Миша, он, по созвучию, предложил называть меня Мышь... Для себя он выбрал парное к моей новой кличке имя — „кот Джозеф“ — и тут же добавил: „Мяу!“ Так мы друг друга и называли до последнего дня нашей дружбы».
-
В 1988 году они открыли в Нью-Йорке ресторан «Русский самовар». Танцор вложил в него средства от своих выступлений, а поэт — часть средств из Нобелевской премии. По воспоминаниям современников, Бродский любил петь в этом заведении русские песни под аккомпанемент Михаила.
-
Поэт постоянно дарил горячо любимому другу свои сборники и даже посвятил ему несколько стихотворений. Их дружба продолжалась более 20 лет. 27 января 1996 года Бродский по телефону поздравил Барышникова с днем рождения, а на следующий день скончался.
-
В 1977 году Барышников дебютировал в американском кино, а именно сыграл танцора в картине «Поворотный пункт». Был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. В 1985 году сыграл в кассовом фильме «Белые ночи».
-
Попробовал он себя и на Бродвее, появившись в 1989 году в спектакле по повести Франца Кафки «Превращение». В одном из интервью Барышников признавался, что пробует себя в чем-то новом, потому что боится заскучать: «Я не скучаю, потому что в постоянном поиске чего-то еще. Я хочу дать себе возможность проснуться и вновь искать приятное волнение».
-
Широкую известность Барышников получил после выхода сериала «Секс в большом городе» (2003–2004), в котором блистательно воплотил роль художника Александра Петровского, возлюбленного Кэрри Брэдшоу.
-
В одном из интервью он признавался, что на улице к нему чаще подходят поклонники ситкома «Секс в большом городе», чем почитатели другого рода его деятельности: «Люди все еще хотят это обсуждать. Ирония состоит в том, что я работал в театре более 40 лет, а все помнят меня лишь по сериалу».
-
Его партнерша по сериалу Сара Джессика Паркер говорила: «Для нас было большой честью то, что он согласился сняться в нашем проекте. И вообще, я считаю его tough boy („крутой парень“)».
-
В дальнейшем Барышников отошел от традиционного балета и все больше представлял публике композиции в стиле модерн. Так, например, в 1998 году он показал необычный танец «Биение сердца». К его телу были прикреплены датчики, а усилители передавали звук в зал: так артист танцевал под стук собственного сердца.
-
Кстати, в 2019 году в программе «Что? Где? Когда?» прозвучал такой вопрос: «В 1998 году танцор Михаил Барышников специально для исполнения нового сольного номера заказал небольшой прибор. Какой инструмент солировал в этом номере, в чем была особенность танца?» Однако знатоки дали неверный ответ, проиграв раунд.
-
В 2015 году на своей родине в Риге он сыграл в моноспектакле «Бродский/Барышников», в котором читал стихотворения друга Иосифа Бродского. Достать билеты было нереально, на представление съехалась вся светская элита.
-
Сегодня Барышников руководит Центром искусств в Нью-Йорке. Он открылся в 2005 году и занимается раскрытием талантов среди молодых творческих людей.
Как вы относитесь к яркой персоне Михаила Барышникова?