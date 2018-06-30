20 доказательств того, что творческие люди способны переосмыслить любую вещь, пространство и время

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Обычный человек смотрит на стену и видит стену. Творческий человек смотрит на стену словно через что-то или под чем-то, но видит явно не ее. Он видит то, что она могла бы обозначать.

Вот с такой экзистенциальной мыслью AdMe.ru представляет вам обычные вещи, пространства и стены, которые приобрели совершенно иные значения в глазах тех, кто видит не вещи, а их смыслы.

1. Догадаться до такой рекламы — это же так просто!

2. «Политизированный процесс»

3. Разве хаос — это не искусство?

4. Посыл ненависти к туристам превратился в туристическую достопримечательность

5. «Словно сердце из груди вынули»

6. Бегущий по России — 2049

7. Правильное зеркало

8. Дом Казимира Малевича

9. «Бесплатные обнимашки»

10. Игра навылет

11. Пропаганда соблюдения ПДД

12. Безводный океан

13. Место на парковке, которое точно никто не займет

14. «Ты должен выбрать, Нео: красый или синий кран?»

15. Если бык — то Испания. Если Испания — то Пикассо

16. Ловушка для хипстера стандартного

17. «Сделай селфи. Фальсифицируй жизнь»

18. Не дом, а сплошной постимпрессионизм

19. Переосмысление деревьев

20. Угадайте, что это за страна