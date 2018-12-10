20+ дизайнерских вещей, которыми можно заменить привычные нам предметы быта (И мы скажем, где их купить)

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Мы привыкли, что многие предметы домашнего обихода выглядят однообразно. Но когда за их внешний вид берутся дизайнеры с хорошей фантазией, на свет появляются такие вещи, как, например, стеклянная кастрюля, табурет-гармошка, вешалка-прищепка или пресс для чеснока в виде Дракулы. Думаем, увидев эту подборку, многие скажут: «Это именно то, что я хочу!», тем более стоят они не так дорого, как может показаться на первый взгляд.

AdMe.ru покажет 20+ полезных вещей для дома, которые запросто добавят ярких красок в нашу повседневную жизнь. А еще мы скажем, где их можно купить.

1. Светильник «Грозовое облако»

Купить можно здесь.

2. Держатель для туалетной бумаги «Тираннозавр»

Купить можно здесь.

3. Стеклянная кастрюля

Купить можно здесь.

4. Заварочный чайник «Кошка с рыбкой»

Купить можно здесь.

5. Шезлонг-трансформер «Луна»

Купить можно здесь.

6. Подушка «Бойфренд»

Купить можно здесь.

7. Держатель для туалетной бумаги «Овечка»

Купить можно здесь.

8. Корзина для мусора «Баскетбольное кольцо»

Купить можно здесь.

9. Чашка с полочкой для печенья

Купить можно здесь.

10. Вешалка «Прищепки»

Купить можно здесь.

11. Пресс для чеснока «Дракула»

Купить можно здесь.

12. Подставка для ватных палочек «Лотос»

Купить можно здесь.

13. Сумка-холодильник «Улов дня»

Купить можно здесь.

14. Полка «Пожарная лестница»

Купить можно здесь.

15. Сушилка для посуды «Садовый заборчик»

Купить можно здесь.

16. Настольная лампа «Черная кошечка»

Купить можно здесь.

17. Эргономичный стул-гармошка

Купить можно здесь.

18. Аквариум «Отель»

Купить можно здесь.

19. Спальный мешок «Акула»

Купить можно здесь.

20. USB-зарядка «Светящиеся кусочки пиццы»

Купить можно здесь.

21. Кран «Дракон»

Купить можно здесь.

22. Держатель для зубочисток «Штангист»

Купить можно здесь.

Мы оценили тонкий юмор создателей пресса для чеснока «Дракула» и с удовольствием бы его приобрели. А вам что приглянулось?

Фото на превью uncommongoods.com, whatonearthcatalog.com

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