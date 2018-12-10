20+ дизайнерских вещей, которыми можно заменить привычные нам предметы быта (И мы скажем, где их купить)
Мы привыкли, что многие предметы домашнего обихода выглядят однообразно. Но когда за их внешний вид берутся дизайнеры с хорошей фантазией, на свет появляются такие вещи, как, например, стеклянная кастрюля, табурет-гармошка, вешалка-прищепка или пресс для чеснока в виде Дракулы. Думаем, увидев эту подборку, многие скажут: «Это именно то, что я хочу!», тем более стоят они не так дорого, как может показаться на первый взгляд.
AdMe.ru покажет 20+ полезных вещей для дома, которые запросто добавят ярких красок в нашу повседневную жизнь. А еще мы скажем, где их можно купить.
1. Светильник «Грозовое облако»
2. Держатель для туалетной бумаги «Тираннозавр»
3. Стеклянная кастрюля
4. Заварочный чайник «Кошка с рыбкой»
5. Шезлонг-трансформер «Луна»
6. Подушка «Бойфренд»
7. Держатель для туалетной бумаги «Овечка»
8. Корзина для мусора «Баскетбольное кольцо»
9. Чашка с полочкой для печенья
10. Вешалка «Прищепки»
11. Пресс для чеснока «Дракула»
12. Подставка для ватных палочек «Лотос»
13. Сумка-холодильник «Улов дня»
14. Полка «Пожарная лестница»
15. Сушилка для посуды «Садовый заборчик»
16. Настольная лампа «Черная кошечка»
17. Эргономичный стул-гармошка
18. Аквариум «Отель»
19. Спальный мешок «Акула»
20. USB-зарядка «Светящиеся кусочки пиццы»
21. Кран «Дракон»
22. Держатель для зубочисток «Штангист»
Мы оценили тонкий юмор создателей пресса для чеснока «Дракула» и с удовольствием бы его приобрели. А вам что приглянулось?
Фото на превью uncommongoods.com, whatonearthcatalog.com