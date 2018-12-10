20+ дизайнерских вещей, которыми можно заменить привычные нам предметы быта (И мы скажем, где их купить)

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Мы привыкли, что многие предметы домашнего обихода выглядят однообразно. Но когда за их внешний вид берутся дизайнеры с хорошей фантазией, на свет появляются такие вещи, как, например, стеклянная кастрюля, табурет-гармошка, вешалка-прищепка или пресс для чеснока в виде Дракулы. Думаем, увидев эту подборку, многие скажут: «Это именно то, что я хочу!», тем более стоят они не так дорого, как может показаться на первый взгляд.