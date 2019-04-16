20 цитат непревзойденной Марины Цветаевой о боли, жизни и любви
Марина Цветаева, поэтесса Серебряного века, пожалуй, известна каждому. Ее стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной» золотыми строками вписано в историю мировой поэзии. Но кроме поэтических текстов Цветаева известна как автор переводов, эссе и статей. Женщина, которая за свою жизнь пережила больше, чем можно вынести, оставила нам плоды своего творчества, которые вдохновляют и по сей день.
Мы в AdMe.ru выбрали для вас наиболее емкие и острые из ее цитат. Надеемся, и вы найдете в них что-то свое.
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Спасибо тем, кто меня любил, ибо они дали мне прелесть любить других, и спасибо тем, кто меня не любил, ибо они дали мне прелесть любить себя.
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Вы мне сейчас — самый близкий, вы просто у меня больнее всего болите.
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Надо молчать, когда болит. Иначе ударят именно туда.
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Дружба — такая же редкость, как и любовь. А знакомых... мне не надо.
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Долго, долго — с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню, — мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимания. Для меня это — любовь. А то, что вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, — мне этого не нужно.
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В мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел.
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Что-то болит: не зуб, не голова, не живот, не, не, не... а болит. Это и есть душа.
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В жизни свое место знаю, и оно не последнее, ибо никогда не становлюсь в ряд.
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Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Не любить — видеть человека таким, каким его осуществили родители.
Разлюбить — видеть вместо него: стол, стул.
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Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно — много — двух. Нечеловечески — всегда одного...
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Женщины говорят о любви и молчат о любовниках, мужчины — обратно.
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Все чаще ненужными остаются самые верные.
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Если я человека люблю, я хочу, чтобы ему от меня стало лучше, — хотя бы пришитая пуговица. От пришитой пуговицы — до всей моей души.
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Знаете, для чего существуют поэты? Для того чтобы не стыдно было говорить самые больные вещи.
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Успех — это успеть.
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Единственное, чего люди не прощают, — это того, что ты без них в конце концов обошелся.
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«Я буду любить тебя все лето», — это звучит куда убедительней, чем «всю жизнь», а главное — куда дольше!
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Жить надо так, чтобы душа сбылась.
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Ты не делаешь меня счастливее, ты делаешь меня умнее.
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Никто на меня не похож, и я ни на кого, посему советовать мне то или инoe бессмысленно.
Фото на превью pixabay, marina-ivanovna-cvetaeva / citaty.info, Marina_Tsvetaeva / wikimedia