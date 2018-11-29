20+ человек, которые мастерски обыграли изъяны кожи с помощью татуировки
Многим людям не нравятся их шрамы и родинки, особенно когда они вызывают слишком много внимания и вопросов. Некоторые из-за этих особенностей даже стесняются носить открытую одежду и прячутся под кофтами с длинным рукавом и избегают шорт. Но на помощь таким людям приходят мастера татуировок, которые умудряются либо эффектно перекрыть родимые пятна и шрамы, либо добавить к ним емкие детали.
AdMe.ru поразился, как эти тату превратили то, что смущало людей, в их изящные достоинства.
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А вы когда-нибудь видели вживую шрамы или родинки, которые круто перекрыли или дополнили татуировками?