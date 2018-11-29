20+ человек, которые мастерски обыграли изъяны кожи с помощью татуировки

  • 12
  • 16
  • 17
  • 15.4k

Многим людям не нравятся их шрамы и родинки, особенно когда они вызывают слишком много внимания и вопросов. Некоторые из-за этих особенностей даже стесняются носить открытую одежду и прячутся под кофтами с длинным рукавом и избегают шорт. Но на помощь таким людям приходят мастера татуировок, которые умудряются либо эффектно перекрыть родимые пятна и шрамы, либо добавить к ним емкие детали.

AdMe.ru поразился, как эти тату превратили то, что смущало людей, в их изящные достоинства.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

А вы когда-нибудь видели вживую шрамы или родинки, которые круто перекрыли или дополнили татуировками?

  • 12
  • 16
  • 17
  • 15.4k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!