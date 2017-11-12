Художник сорвал маски с современного общества: смотреть его работы тяжело, но невозможно оторваться

Аргентинский художник под псевдонимом Al Margen не просто обнажает худшие стороны общества, а заставляет думать и шокирует беспощадной правдивостью сюжетов своих иллюстраций. О личности Al Margen известно крайне мало: лишь то, что он или она состоит в браке и живет в Буэнос-Айресе.

AdMe.ru предлагает вам отправиться в путешествие по работам талантливого художника. Осторожно: с каждой иллюстрацией вы будете все больше погружаться во тьму человеческих пороков, но при этом не сможете отвести взгляд.

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Какие чувства у вас вызвали работы иллюстратора? Есть ли та, что зацепила вас сильнее остальных? Делимся в комментариях!

Фото на превью Al Margen / facebook.com

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