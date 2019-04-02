20+ неординарных тату, которые доказывают, что белый — это новый черный

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История татуировки такая же древняя, как история самого человечества: рисунки на кожу наносили еще в доисторические времена, а самому старому из найденных наборов для тату 2700 лет. Татуировка служила не только украшением — древние люди были убеждены, что она спасает от злых духов. Сегодня искусство тату переживает настоящий бум, а стилей, в которых выполняются рисунки, великое множество. Особняком среди них стоят белые татуировки — практически незаметные, они подчеркивают тонкий вкус своих обладателей.

AdMe.ru очарован белыми татуировками и делится с вами примерами самых нежных и утонченных рисунков на коже.

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А вы бы сделали белую татуировку? Или же вам больше нравятся черные?

Фото на превью lukasvtattoo / instagram, peutattoos / instagram

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