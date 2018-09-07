20 арт-объектов, автору которых удалось создать настоящую интригу вокруг того, из чего они сделаны

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Артур Бордало (Artur Bordalo), известный под псевдонимом Bordalo II, — потомственный художник, избравший своей специализацией уличное искусство. Его работы — не просто граффити на стенах. Бордало создает сложные конструкции, которые несут в себе больше смысла, чем кажется на первый взгляд. А чтобы понять, из чего они изготовлены, придется хорошо присмотреться.

AdMe.ru проникся нестандартным стилем художника и предлагает вам через работы автора оценить, насколько хорошо ему удается привлечь внимание к глобальным проблемам.

1. «Пластиковая рыба», Севилья, Испания

Артур Бордало родился в 1987 году в Лиссабоне, Португалия.

2. «Орангутаны», Сакраменто, США

Он был вдохновлен творчеством своего деда, известного португальского художника Реаля Бордало. Именно поэтому молодой человек и выбрал себе псевдоним Бордало Второй (Bordalo II).

3. «Тигр», Лиссабон, Португалия

В 2007 году юноша закончил обучение на факультете изобразительных искусств Университета Лиссабона.

4. «День слонов», Паттайя, Таиланд

Однако направлением своей деятельности он выбрал не классическое искусство, а уличное.

5. «Пластиковые медузы», Баррейру, Португалия

В настоящее время Бордало является автором множества стрит-арт-объектов, расположенных в различных городах по всему миру.

6. «Пиранья», Тенерифе, Испания

Работы, представляющие собой монументальные инсталляции в виде животных, стали визитной карточкой художника.

7. «Пластиковый ара», Сан-Паулу, Бразилия

Материалы для них автор находит на свалках и заброшенных заводах.

8. «Медведи», Лиссабон, Португалия

Вот почему глаза скульптур могут быть сделаны из старых покрышек и колпаков, туловища — из бамперов, велосипедов, пластика и металлолома, лапы — из кондиционеров, хвосты — из труб и шлангов.

9. «Ворона», Тенерифе, Испания

Другими словами, любую груду мусора художник способен превратить в потрясающий арт-объект.

10. «Эгрет», Лейрия, Португалия

Но подобная экспрессивная подача — всего лишь оболочка.

11. «Бобр», Париж, Франция

В действительности Артур Бордало хочет привлечь внимание людей к проблемам экологии.

12. «Древесная черепаха», Монктон, Канада

Его работы — это критический анализ современного мира.

13. «Мутант», Бора-Бора, Французская Полинезия

В нем разница между необходимой вещью и бесполезным хламом не всегда понятна.

14. «Крошка енот», Питтсбург, США

Художник считает, что люди используют слишком много ресурсов, которые впоследствии быстро превращаются в мусор, а затем загрязняют окружающую среду.

15. «Кролик», Вила-Нова-ди-Гая, Португалия

Зачастую они не осознают, насколько сильное влияние оказывают на нее их повседневная жизнь и привычки.

16. «Попугаи», Мехико, Мексика

Таким образом, художник изображает природу, в частности животных, с помощью материалов, из-за которых они же (животные) и исчезают.

17. «Шимпанзе», Лиссабон, Португалия

Автор надеется, что такой иносказательный подход заставит обратить внимание на глобальные проблемы.

18. «Лягушка», Майами, США

География необычных скульптур Артура Бордало постоянно расширяется.

19. «Фламинго», Лиссабон, Португалия

И, возможно, все больше людей задумаются над опасностью своих ежедневных вредных для природы привычек.

20. "Снежные лисы", Лас-Вегас, США

А какие работы художника произвели наиболее сильное впечатление на вас?