20 акварелей от художницы-самоучки, которая видит женскую душу насквозь

Российской художнице Анне Майоровой 23 года, из которых она рисует всего 4 года. Анна научилась живописи сама, а со временем поняла, что это не просто развлечение, но еще и способ раскрыть и передать внутренние эмоции и свое мироощущение людям.

Девушка выбрала акварель потому, что в ней всегда созвучны и контроль, и воля случая: как говорит художница, «краска с водой делают свое, создают историю, а я только помогаю им в этом». Возможно, именно поэтому ей так удаются женские портреты.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от этой акварельной магии и спешим разделить ее с вами.

Фото на превью mayooroova / Instagram.com

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5 Комментарии
  • 24 ноября 2017
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