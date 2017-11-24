20 акварелей от художницы-самоучки, которая видит женскую душу насквозь

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Российской художнице Анне Майоровой 23 года, из которых она рисует всего 4 года. Анна научилась живописи сама, а со временем поняла, что это не просто развлечение, но еще и способ раскрыть и передать внутренние эмоции и свое мироощущение людям.

Девушка выбрала акварель потому, что в ней всегда созвучны и контроль, и воля случая: как говорит художница, «краска с водой делают свое, создают историю, а я только помогаю им в этом». Возможно, именно поэтому ей так удаются женские портреты.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от этой акварельной магии и спешим разделить ее с вами.