20 акварелей от художницы-самоучки, которая видит женскую душу насквозь
Российской художнице Анне Майоровой 23 года, из которых она рисует всего 4 года. Анна научилась живописи сама, а со временем поняла, что это не просто развлечение, но еще и способ раскрыть и передать внутренние эмоции и свое мироощущение людям.
Девушка выбрала акварель потому, что в ней всегда созвучны и контроль, и воля случая: как говорит художница, «краска с водой делают свое, создают историю, а я только помогаю им в этом». Возможно, именно поэтому ей так удаются женские портреты.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от этой акварельной магии и спешим разделить ее с вами.
Фото на превью mayooroova / Instagram.com