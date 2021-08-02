19 вещей, которые раньше были признаком бедности, а сегодня стоят бешеных денег

Все, что становится популярным, рано или поздно приберут к рукам бизнесмены. Улучшат, сделают разные уровни доступа, хорошо прорекламируют и т. д. Проблема только в том, что пропорционально вырастет и стоимость. Если раньше это могли себе позволить почти все, то сегодня небогатым людям оно уже не светит.

Мы в AdMe.ru хоть и частенько с грустью заглядываем в свои кошельки, но не можем не отметить, что многие из этих вещей стали гораздо сложнее и интереснее.

1. Когда-то у морей жили нищие, питавшиеся только рыбой. Теперь это курортные зоны, и даже попасть на пляж может быть недешево

2. Когда-то фермерские продукты были на каждом углу и доступны каждому. Сегодня это более дорогая, но натуральная альтернатива магазинным продуктам

3. На смену радио пришел современный конкурент — подкасты. Тематика значительно расширилась, но появилась реклама и разные уровни доступа

4. Одежду из разных тканей раньше шили, только когда совсем туго было. Сегодня она называется дизайнерской

5. Популярные зоны кемпинга давно прибраны к рукам, и бесплатно туда уже не попасть. Зато появились разные удобства

6. Из места, где могли закидать помидорами и не дать ни гроша, театр превратился в не самое дешевое развлечение

7. Грампластинки, или винил, внезапно стали вновь популярны и продаются дороже, чем в свои лучшие времена

8. Раньше все хотели перебраться в город, а деревни потихоньку исчезали. Сегодня люди готовы вкладывать огромные деньги в благоустройство дачи. Если она есть

9. Когда-то рваные джинсы были такими, потому что порвались. С 70-х годов они стали частью панк-культуры, а сегодня есть почти у всех брендов

10. Покупать дешевые продукты с маркером СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров) мало кто хочет. Но если это растительный товар для вегетарианцев, то и ценник выше, и спрос

11. Многие водоемы внезапно стали частными, и теперь за рыбалку на них нужно платить. Иногда дешевле отпустить рыбу и купить другую в магазине

12. Пару десятков лет назад люди поняли, что хвосты, уши и прочие остатки от туши животного можно вкусно приготовить, а не выбрасывать

13. Из-за высокого спроса на экспорт авокадо многие жители стран, которые его выращивают, теперь уже не могут себе его позволить

14. Сначала обувь от Crocs была дешевой и все считали ее страшной. Потом люди начали надевать ее, подчеркивая свою смелость и независимость от общественного мнения. Теперь бедным придется забыть о кроксах

15. Из экспериментальной технологии биткоин стал одной из самых дорогих валют

16. Из зоны полной свободы интернет быстро превратился в место, где придется просматривать тонны рекламы или платить

17. Раньше для многих лошадь была необходимостью, а автомобиль — роскошью. Теперь все наоборот

18. Если раньше мебель из неокрашенного дерева была эконом-вариантом, то теперь это стиль премиум-класса

19. Из музыки улиц рэп превратился в музыку люксовых брендов и дорогих автомобилей