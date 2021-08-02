19 вещей, которые раньше были признаком бедности, а сегодня стоят бешеных денег
Все, что становится популярным, рано или поздно приберут к рукам бизнесмены. Улучшат, сделают разные уровни доступа, хорошо прорекламируют и т. д. Проблема только в том, что пропорционально вырастет и стоимость. Если раньше это могли себе позволить почти все, то сегодня небогатым людям оно уже не светит.
Мы в AdMe.ru хоть и частенько с грустью заглядываем в свои кошельки, но не можем не отметить, что многие из этих вещей стали гораздо сложнее и интереснее.
1. Когда-то у морей жили нищие, питавшиеся только рыбой. Теперь это курортные зоны, и даже попасть на пляж может быть недешево
2. Когда-то фермерские продукты были на каждом углу и доступны каждому. Сегодня это более дорогая, но натуральная альтернатива магазинным продуктам
3. На смену радио пришел современный конкурент — подкасты. Тематика значительно расширилась, но появилась реклама и разные уровни доступа
4. Одежду из разных тканей раньше шили, только когда совсем туго было. Сегодня она называется дизайнерской
5. Популярные зоны кемпинга давно прибраны к рукам, и бесплатно туда уже не попасть. Зато появились разные удобства
6. Из места, где могли закидать помидорами и не дать ни гроша, театр превратился в не самое дешевое развлечение
7. Грампластинки, или винил, внезапно стали вновь популярны и продаются дороже, чем в свои лучшие времена
8. Раньше все хотели перебраться в город, а деревни потихоньку исчезали. Сегодня люди готовы вкладывать огромные деньги в благоустройство дачи. Если она есть
9. Когда-то рваные джинсы были такими, потому что порвались. С 70-х годов они стали частью панк-культуры, а сегодня есть почти у всех брендов
10. Покупать дешевые продукты с маркером СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров) мало кто хочет. Но если это растительный товар для вегетарианцев, то и ценник выше, и спрос
11. Многие водоемы внезапно стали частными, и теперь за рыбалку на них нужно платить. Иногда дешевле отпустить рыбу и купить другую в магазине
12. Пару десятков лет назад люди поняли, что хвосты, уши и прочие остатки от туши животного можно вкусно приготовить, а не выбрасывать
13. Из-за высокого спроса на экспорт авокадо многие жители стран, которые его выращивают, теперь уже не могут себе его позволить
14. Сначала обувь от Crocs была дешевой и все считали ее страшной. Потом люди начали надевать ее, подчеркивая свою смелость и независимость от общественного мнения. Теперь бедным придется забыть о кроксах
15. Из экспериментальной технологии биткоин стал одной из самых дорогих валют
16. Из зоны полной свободы интернет быстро превратился в место, где придется просматривать тонны рекламы или платить
17. Раньше для многих лошадь была необходимостью, а автомобиль — роскошью. Теперь все наоборот
18. Если раньше мебель из неокрашенного дерева была эконом-вариантом, то теперь это стиль премиум-класса
19. Из музыки улиц рэп превратился в музыку люксовых брендов и дорогих автомобилей
Чего не хватает в нашем списке? Можете дополнить?
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