19 теплых комиксов о родителях и детях, которые любят друг друга, несмотря на разные взгляды на жизнь

Порой сложно отделаться от ощущения, что отношения родителей и детей развиваются по заранее определенному сценарию. Ну кто из нас в детстве не выпрашивал себе питомца, клятвенно обещая о нем заботиться, или не удивлялся маминой магической способности всегда находить в полном хаосе ту самую нужную вещь? А фразу «Никакой помощи в этом доме», пожалуй, слышал каждый из нас, причем не один раз. Все эти ситуации рисует Ханна, автор комиксов Mom BlooMe.