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19 теплых комиксов о родителях и детях, которые любят друг друга, несмотря на разные взгляды на жизнь

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Порой сложно отделаться от ощущения, что отношения родителей и детей развиваются по заранее определенному сценарию. Ну кто из нас в детстве не выпрашивал себе питомца, клятвенно обещая о нем заботиться, или не удивлялся маминой магической способности всегда находить в полном хаосе ту самую нужную вещь? А фразу «Никакой помощи в этом доме», пожалуй, слышал каждый из нас, причем не один раз. Все эти ситуации рисует Ханна, автор комиксов Mom BlooMe.

AdMe.ru уже публиковал работы художницы. А сегодня мы хотели бы познакомить вас с новой порцией ее рисунков, на этот раз о детях и родителях.

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Знакомы ли вам эти ситуации и какими были ваши отношения с родителями?

Фото на превью mom_bloo / Instagram
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