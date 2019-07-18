19 российских знаменитостей, чьи настоящие имена и фамилии знают лишь близкие родственники

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Многие звезды отечественного кино и эстрады взяли себе псевдонимы, которые красиво звучат и легко запоминаются, в отличие от их настоящих фамилий и имен. Ведь Авраам Руссо, вероятно, был бы менее популярным, если бы не сменил свое настоящее имя — Абрахам Ипджян. То же самое можно сказать и о Кате Лель, которая в свидетельстве о рождении указана как Екатерина Чупринина.

Не так давно AdMe.ru уже рассказывал, как по-настоящему зовут некоторых российских знаменитостей. Мы решили выяснить, кого еще из наших артистов мы знаем лишь по сценическим именам.

Ирина Шейк — Ирина Шайхлисламова

Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова больше известна как Ирина Шейк. Такой псевдоним был взят для удобства произношения ее фамилии за рубежом.

Наталья Водя́нова — Наталья Водяно́ва

Изначально ударение в фамилии российской супермодели ставилось на предпоследний слог. Но в начале своей карьеры в целях благозвучности Наталья стала Водя́новой.

Григорий Лепс — Григорий Лепсверидзе

У невероятно популярного сейчас певца, который, кстати, стал известен еще в далеком 1996 году после исполнения песни «Натали», грузинские корни. Его настоящая фамилия — Лепсверидзе, ее Григорий просто укоротил для звучности. Так что Лепс — творческий псевдоним.

Кристина Асмус — Кристина Мясникова

С рождения звезда «Интернов», а по совместительству жена Гарика Харламова носила фамилию Мясникова. Когда Кристина решила, что станет актрисой, то в качестве псевдонима взяла фамилию своего дедушки, немца по национальности.

Гоша Куценко — Юрий Куценко

На самом деле звезду фильмов «Мама, не горюй» и «Антикиллер» зовут Юрий. Гошей он стал, когда поступил в Школу-студию МХАТ. На вступительных экзаменах Куценко читал «Исповедь хулигана» Сергея Есенина, но из-за картавости вызывал смех у приемной комиссии и Олега Табакова в частности. Олег Павлович часто переспрашивал абитуриента, как его зовут. Тот отвечал «Юрий», а в очередной раз ответил: «Гоша — так меня мама в детстве называла». Так он стал студентом Школы-студии МХАТ по имени Гоша Куценко. Кстати, впоследствии дефект дикции он исправил.

Тина Кароль — Татьяна Либерман

Одна из самых известных украинских певиц при рождении была названа Татьяна Либерман. Она официально сменила имя после 18-летия. А над его созданием, по словам самой Тины, работала целая команда, которая разбирается в именах, судьбах. Артистка верит, что другое имя — другая судьба. И именно вследствие смены имени Кароль попала на фестиваль «Новая волна — 1995», став после него популярной.

Анжелика Варум — Мария Варум

Когда Мария была еще совсем маленькой, бабушка-полька называла ее Анжел, то есть ангел. Поэтому в самом начале певческой карьеры она решила взять псевдоним Анжелика. К тому же будущая звезда эстрады подумала, что выходить на сцену с именем Святой Девы неправильно. Кстати, родные и друзья певицы называют ее Машей, а коллеги — Анжеликой.

Валерия Гай Германика — Валерия Игоревна Дудинская

Валерия Гай Германика при рождении получила имя Валерия Игоревна Дудинская. Но при получении паспорта Дудинская официально сменила фамилию на Германика. Также она поменяла отчество на Александровна. Так звали ее отчима, который принимал активное участие в ее воспитании. В отличие от биологического отца, который ушел из семьи, когда девочке не было и года.

Илья Олейников — Илья Клявер

Известный актер кино и театра, ставший особо популярным благодаря телепередаче «Городок», родился в Кишиневе в еврейской семье Клявер. Такая же фамилия у его сына Дениса, известного певца, бывшего участника группы «Чай вдвоем». Сам Илья Львович взял псевдоним Олейников в самом начале своей карьеры на телевидении. Это девичья фамилия его первой жены.

Лева Би-2 — Егор Бортник

Российский рок-музыкант белорусского происхождения Егор Бортник стал Левой еще в детстве, когда жил с родителями в Африке (его отца позвали преподавать радиофизику в университете в Конго). Его папа подарил сыну львиный клык, Егор повесил его на шею, и ребятня стала называть его Лев. По признанию певца, сейчас даже мама называет его Левой.

Надежда Грановская — Надежда Мейхер

Известная ныне певица Надежда Мейхер взяла псевдоним Грановская еще в 2000 году. Так поступить ей посоветовал Константин Меладзе, который взял девушку в первый состав группы «ВИА Гра».

Александр Малинин — Александр Выгузов

Советский и российский эстрадный певец и композитор до некоторого времени носил фамилию Вы́гузов. В 1988 году на 3-м Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале Александр с песней «Коррида» завоевал Гран-при. Тогда-то Стас Намин, лидер группы «Цветы», в которой ранее выступал Выгузов, и предложил Александру сменить фамилию на более благозвучную — Малинин. Хотя девичья фамилия его матери — Малинова, Стас предложил заменить окончание «-ов» на «-ин».

Настасья Самбурская — Анастасия Терехова

В одном из интервью актриса призналась, что у нее было сложное детство: отец часто бил ее, мать не защищала. В юности Анастасия не захотела, чтобы ее родная фамилия — Терехова — как-то связывала ее с родителями, старшим братом и другими родственниками. Поэтому в 16 лет, сразу после переезда в Москву, где она хотела связать свое будущее с актерским мастерством, девушка разорвала все связи со своей семьей и изменила фамилию на Самбурская.

Катя Лель — Екатерина Чупринина

В конце 1990-х годов Екатерина окончила академию им. Гнесиных и получила диплом профессиональной вокалистки. После этого в 2000 году певица официально сменила фамилию на более звучный и соответствующий внутреннему «я» псевдоним — Лель.

Александр Маршал — Александр Миньков

Как утверждает сам певец, Маршал — это не псевдоним, а скорее кличка. Так его звали еще с юных лет, когда он стоял первым на уроке физкультуры. Так же звали его и в юности, когда в училище из-за высокого роста Александр был правофланговым. Когда Миньков занялся сольной карьерой, они с продюсером подумали, что из этого прозвища получится звучный псевдоним.

Ирина Нельсон — Ирина Терёшина

Ирина Нельсон — известная российская певица, автор песен и продюсер, а также основательница и солистка группы Reflex. Настоящая фамилия артистки — Терешина. В 1990-х она выступала под псевдонимом Диана, но затем проект неожиданно закрылся, а контракт со звукозаписывающей компанией был разорван, ей же остался и бренд «Диана». Ирина уехала с мужем в Германию, где ими и была придумана легенда, будто певица вышла замуж за шведа Андреаса Нельсона, затем с ним развелась, но оставила его фамилию. Девушка стала выступать как Ирина Нельсон в составе своей новой группы — Reflex.

Авраам Руссо — Абрахам Ипджян

В одном из интервью певец сказал, что взял фамилию отца — Руссо — в 1994 году, когда начал заниматься своей карьерой. А в качестве имени выбрал, по его словам, наиболее красивую в русском языке форму своего настоящего имени.

Алла Довлатова — Марина Евстрахина

Известная теле- и радиоведущая начала работу на радио в 1990 году. Свой творческий псевдоним Марина придумала в самом начале журналистской карьеры: ей всегда нравилось имя Алла, а ее мама являлась большой поклонницей творчества писателя Сергея Довлатова.

Александр Невский — Александр Ку́рицын

Александр Невский — известный российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, культурист, общественный деятель. А еще он называет себя русским Шварценеггером. На самом деле фамилия Александра — Ку́рицын. А псевдоним Невский он взял себе, когда о нем заговорили СМИ.

Кстати, в интернете также циркулирует информация, что у Льва Лещенко настоящая фамилия Лещев, Леонид Агутин на самом деле Леонтий Чижов, а Надежда Бабкина и не Бабкина вовсе, а Заседателева. Мы выяснили, что все это не соответствует действительности.