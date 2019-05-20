19 примеров того, на что способны истинные профессионалы

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Чем бы ни занимался настоящий мастер, он делает это великолепно. Можно быть асом независимо от того, какая у тебя профессия: дворник, курьер, экскаваторщик, уличный фокусник, сварщик или повар.

Мы в AdMe.ru с восхищением относимся к людям, которые достигли невероятных высот в своем деле, и считаем, что они заслуживают своей доли сетевой славы. Посмотрите и убедитесь в этом сами.

1. Курьер в Ханое, Вьетнам

2. Уличный артист выстраивает эффектный кадр

3. Повар сервировал блюдо так, чтобы мясной соус не добрался до картошки фри

4. Блистательная работа сварщика

5. Когда выкладкой товара занимается настоящий профи

6. «Мой друг вырезает из дерева скульптуры. Бензопилой»

7. Экскаваторщик — гений

8. Финальный штрих в создании идеальной бетонной дорожки

9. Когда дворник в душе ювелир

10. Кирпичная кладка уровня «бог»

11. Суп «Инь и ян»

12. Идеальное владение опасной бритвой

13. Когда укладкой кабелей занимается перфекционист

14. Точная работа водителя погрузчика

15. «Я в окружении своих картин. Все они нарисованы карандашом»

16. Командная работа

17. Украинский танцовщик исполняет гопак

18. Краска на этой трубе соответствует тени

19. Человек-паук подрабатывает на мойке

Бонус: йог-профессионал

А вы сталкивались с примерами профессионализма на грани фантастики?