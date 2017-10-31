Эти 19 комиксов напомнят вам, что быть женщиной — это прекрасно
Быть женщиной — это подолгу бродить по примерочным в магазинах, постоянно сидеть на диетах, но при этом срываться на сладости, хотеть «то, не знаю, что» и еще много всего, о чем рисует комиксы художница Мария Медведик.
AdMe.ru собрал 19 милых иллюстраций, в которых каждая женщина узнает себя, а мужчины — своих любимых.
О трудностях выбора
О постоянстве
Об определенности
О продуманных решениях
О секретах планирования
О том, как поддерживать себя в форме
О нескольких днях каждого месяца, когда мужчине лучше помолчать
Об умеренности
О том, как в нужный момент собраться и сделать
О приоритетах
О любви к животным
О целеустремленности
О создании имиджа
О социальных сетях
О «трудностях перевода»
О том, когда читают мысли
О несбывшихся ожиданиях
О желанных подарках
И о маленьких слабостях
Фото на превью Maria Medvedik