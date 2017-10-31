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Быть женщиной — это подолгу бродить по примерочным в магазинах, постоянно сидеть на диетах, но при этом срываться на сладости, хотеть «то, не знаю, что» и еще много всего, о чем рисует комиксы художница Мария Медведик.

AdMe.ru собрал 19 милых иллюстраций, в которых каждая женщина узнает себя, а мужчины — своих любимых.