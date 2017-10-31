Эти 19 комиксов напомнят вам, что быть женщиной — это прекрасно

Быть женщиной — это подолгу бродить по примерочным в магазинах, постоянно сидеть на диетах, но при этом срываться на сладости, хотеть «то, не знаю, что» и еще много всего, о чем рисует комиксы художница Мария Медведик.

AdMe.ru собрал 19 милых иллюстраций, в которых каждая женщина узнает себя, а мужчины — своих любимых.

О трудностях выбора

О постоянстве

Об определенности

О продуманных решениях

О секретах планирования

О том, как поддерживать себя в форме

О нескольких днях каждого месяца, когда мужчине лучше помолчать

Об умеренности

О том, как в нужный момент собраться и сделать

О приоритетах

О любви к животным

О целеустремленности

О создании имиджа

О социальных сетях

О «трудностях перевода»

О том, когда читают мысли

О несбывшихся ожиданиях

О желанных подарках

И о маленьких слабостях

Фото на превью Maria Medvedik

95 На склад!
17 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!