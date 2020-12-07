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Художница рисует остроумные комиксы о работе в салоне красоты (И многое вам до боли знакомо)

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Одни из нас забегают в салон красоты только перед большими праздниками, а другие регулярно ходят сюда на маникюр, депиляцию и прочие процедуры. Но мало кто задумывается, чем живут и о чем переживают те, кто занят в индустрии красоты. А ведь у них есть и свои проблемы, и мелкие ежедневные радости, и профессиональные приколы. Именно это и показывает нам блогер Маша Бьютикомикс.

Теперь читатели AdMe.ru точно будут в курсе, какие фразы лучше не говорить своему мастеру маникюра и почему нежелательно ходить к случайному парикмахеру. А из бонуса к статье вы узнаете, о чем могут мечтать ногти, которые постоянно покрыты гелем-лаком.

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Бонус: если бы ногти умели мечтать...

А вы часто посещаете салоны красоты? Готовы поделиться своими впечатлениями от этих визитов?

Комиксы опубликованы
в авторской редакции

Фото на превью beauty_comics / instagram
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