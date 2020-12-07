Художница рисует остроумные комиксы о работе в салоне красоты (И многое вам до боли знакомо)

Одни из нас забегают в салон красоты только перед большими праздниками, а другие регулярно ходят сюда на маникюр, депиляцию и прочие процедуры. Но мало кто задумывается, чем живут и о чем переживают те, кто занят в индустрии красоты. А ведь у них есть и свои проблемы, и мелкие ежедневные радости, и профессиональные приколы. Именно это и показывает нам блогер Маша Бьютикомикс.