19 комиксов, в которых любая девчонка узнает себя
Все девушки прекрасны — это факт. Все девушки уникальны — это тоже факт. Однако есть ситуации, глядя на которые большинство девушек воскликнет: «Да это же я!»
Не исключение и художница, известная в инстаграме под ником fluff, обладающая редким умением посмеяться над собой.
Девушки в редакции AdMe.ru тоже умеют смеяться над собой, поэтому они по достоинству оценили работы Fluff и решили поделиться этими забавными комиксами со всеми своими читателями.
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А вам понравились работы художницы? Если да, то вы можете посмотреть и на другие работы Fluff, которые она выкладывает на своей странице в фейсбуке Happy Fluff Comics.
Фото на превью happyfluffcomics/instagram