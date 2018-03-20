19 комиксов, в которых любая девчонка узнает себя

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все девушки прекрасны — это факт. Все девушки уникальны — это тоже факт. Однако есть ситуации, глядя на которые большинство девушек воскликнет: «Да это же я!»

Не исключение и художница, известная в инстаграме под ником fluff, обладающая редким умением посмеяться над собой.

Девушки в редакции AdMe.ru тоже умеют смеяться над собой, поэтому они по достоинству оценили работы Fluff и решили поделиться этими забавными комиксами со всеми своими читателями.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

А вам понравились работы художницы? Если да, то вы можете посмотреть и на другие работы Fluff, которые она выкладывает на своей странице в фейсбуке Happy Fluff Comics.