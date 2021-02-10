19 комиксов от мамы 3 детей, просматривая которые так и хочешь воскликнуть: «Как же мне это знакомо!»
Согласитесь, появление ребенка здорово все меняет. Что уж и говорить, если он не один. О жизни в большой семье не понаслышке знает Александра Советова — мама 3 детей и автор юмористических комиксов о материнстве без прикрас. Своими рисунками она делится на страничке в инстаграме с названием mamashalol.
Мы в AdMe.ru уже давно следим за творчеством Александры и очень рады поделиться ее новыми работами с нашими читателями.
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А как проходят ваши будни?
Фото на превью mamashalol / Instagram
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