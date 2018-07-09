Иллюстратор рисует комиксы о самых приятных чувствах в мире

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Джейкоб Эндрюс (Jacob Andrews) — иллюстратор из Нью-Йорка. В своих работах он изображает моменты, которые каждого из нас делают немного счастливее. Кто не мечтает занять сразу 2 места в самолете? А вспомнить, что сегодня выходной и можно спокойно отдыхать? Такие приятные мелочи вдохновили Джейкоба на создание умиротворяющей серии комиксов «Лучшие чувства в мире».

Мы в AdMe.ru убедились — автору удалось передать маленькие радости как нельзя лучше. А за новыми комиксами загляните в его твиттер, фейсбук или инстаграм.

Когда что-то пошло не так, но это не твоя вина

Когда в самолете свободно место рядом с твоим

Когда вы с другом втайне недолюбливаете одного и того же человека

Когда наконец вспомнил слово, которое не мог припомнить целый день

Когда понял, что на дне пакета еще осталось немного картошки фри

Когда впервые за долгое время выбираешься за город

Когда в ленте попадается видео с котеночком

Когда получается отказаться делать то, что не хочешь

Когда кому-то нравятся те же странные вещи, что и тебе

Когда думаешь, что опаздываешь, но вспоминаешь, что сегодня суббота

Когда вдруг вспомнил, что в морозилке осталось мороженое

Когда ты в кои-то веки сделал всю работу заранее

Когда домашнее животное друга выбирает тебя, а не его

Когда на улице ливень, а тебе и не надо никуда идти

Когда понимаешь, что нашел новую любимую песню

Когда забыл пароль, но угадал с первой попытки

Когда отличился в разговоре

Когда опаздываешь на встречу, но друг приходит еще позже

Когда присел впервые за день

Как думаете, какие еще чувства стоит нарисовать Джейкобу?