19 ироничных комиксов о жизни женщины, которые показывают то, чего многие стесняются

Если возраст и материнство вносят свои коррективы в вашу жизнь, ваша любимая одежда — оверсайз, а все попытки сесть на диету заканчиваются поеданием вкусняшек среди ночи, то комиксы Лины точно поднимут вам настроение. Ведь в них изображена жизнь женщины и матери во всей красе.