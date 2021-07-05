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19 ироничных комиксов о жизни женщины, которые показывают то, чего многие стесняются

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Если возраст и материнство вносят свои коррективы в вашу жизнь, ваша любимая одежда — оверсайз, а все попытки сесть на диету заканчиваются поеданием вкусняшек среди ночи, то комиксы Лины точно поднимут вам настроение. Ведь в них изображена жизнь женщины и матери во всей красе.

AdMe.ru не мог не поделиться с вами искрометными комиксами художницы, которые показывают серые будни в ярких красках.

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Какие из комиксов будто срисованы с вашей жизни?

Фото на превью lina.dragunova / Instagram
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