19 уморительных комиксов, которые доказывают, что быть мамой — то еще приключение
Мама двоих детей Виктория рисует актуальные комиксы, в которых показывает, в какие ситуации она попадает чуть ли не ежедневно со своими детишками. Она уже покорила сердца таких же обыкновенных родителей своей честностью и стала все чаще делиться своими работами в соцсети.
С разрешения автора AdMe.ru публикует ее задорные комиксы, которые без купюр показывают будни мамы. Надеемся, что они найдут отклик у вас в душе, как и у нас.
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Узнали себя в этих ситуациях? А что стало для вас сюрпризом после рождения ребенка?
Фото на превью vikysik_mamysik / Instagram
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