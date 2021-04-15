19 уморительных комиксов, которые доказывают, что быть мамой — то еще приключение

Мама двоих детей Виктория рисует актуальные комиксы, в которых показывает, в какие ситуации она попадает чуть ли не ежедневно со своими детишками. Она уже покорила сердца таких же обыкновенных родителей своей честностью и стала все чаще делиться своими работами в соцсети.

С разрешения автора AdMe.ru публикует ее задорные комиксы, которые без купюр показывают будни мамы. Надеемся, что они найдут отклик у вас в душе, как и у нас.

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