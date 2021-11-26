19 озорных комиксов о материнстве и семейной жизни. И в каждой картинке так легко узнать себя
В наши дни интернет пестрит фотографиями, на которых одетые с иголочки стройные молодые мамы лихо управляются с целой оравой сыновей и дочек, готовят на всю семью и никогда не устают. Но Алина Билаш, художница и по совместительству мама двоих детей, с легкостью разбивает навязанные нам стереотипы и показывает, что родители могут быть любыми: вымотанными, раздраженными, переживающими по малейшему поводу и при этом все равно любящими своих мелких сорванцов.
Мы в AdMe.ru пролистали эти комиксы и облегченно выдохнули: настоящая семейная жизнь совсем не похожа на картинку из журнала.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Интересно, а как проходят ваши семейные будни? Не хочется на пару часов закрыться от любимой родни в ванной?
Комиксы опубликованы в авторской редакции.
Фото на превью bilash_art_mama / Instagram
Поделиться этой статьёй