19 озорных комиксов о материнстве и семейной жизни. И в каждой картинке так легко узнать себя

В наши дни интернет пестрит фотографиями, на которых одетые с иголочки стройные молодые мамы лихо управляются с целой оравой сыновей и дочек, готовят на всю семью и никогда не устают. Но Алина Билаш, художница и по совместительству мама двоих детей, с легкостью разбивает навязанные нам стереотипы и показывает, что родители могут быть любыми: вымотанными, раздраженными, переживающими по малейшему поводу и при этом все равно любящими своих мелких сорванцов.