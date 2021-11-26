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19 озорных комиксов о материнстве и семейной жизни. И в каждой картинке так легко узнать себя

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В наши дни интернет пестрит фотографиями, на которых одетые с иголочки стройные молодые мамы лихо управляются с целой оравой сыновей и дочек, готовят на всю семью и никогда не устают. Но Алина Билаш, художница и по совместительству мама двоих детей, с легкостью разбивает навязанные нам стереотипы и показывает, что родители могут быть любыми: вымотанными, раздраженными, переживающими по малейшему поводу и при этом все равно любящими своих мелких сорванцов.

Мы в AdMe.ru пролистали эти комиксы и облегченно выдохнули: настоящая семейная жизнь совсем не похожа на картинку из журнала.

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Интересно, а как проходят ваши семейные будни? Не хочется на пару часов закрыться от любимой родни в ванной?

Комиксы опубликованы в авторской редакции.

Фото на превью bilash_art_mama / Instagram
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