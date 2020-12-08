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19 комиксов, которые рассмешат любую женщину. Но ни одна не признается, что поступает так же

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У всех нас есть свои маленькие секретики. Кому-то нравится делать смешные фото в ванной, а кто-то любит оливки и пиццу с ананасами. Именно такие жизненные моменты бельгийская художница Белла Сривантана отражает в комиксах и делится ими в своем инстаграме. Ситуации на картинках знакомы каждой девушке, а вот для парней кое-что окажется сюрпризом.

Мы в AdMe.ru давно подписаны на аккаунт Беллы и частенько заходим туда за порцией хорошего настроения.

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Оказалась ли какая-нибудь картинка до боли знакомой? А может, у вас похожие ситуации оборачиваются чем-то другим?

Фото на превью bella.illustration / instagram
2016611
4k