19 комиксов, которые рассмешат любую женщину. Но ни одна не признается, что поступает так же

У всех нас есть свои маленькие секретики. Кому-то нравится делать смешные фото в ванной, а кто-то любит оливки и пиццу с ананасами. Именно такие жизненные моменты бельгийская художница Белла Сривантана отражает в комиксах и делится ими в своем инстаграме. Ситуации на картинках знакомы каждой девушке, а вот для парней кое-что окажется сюрпризом.