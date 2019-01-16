Художник рисует то, о чем современным женщинам хочется кричать

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Графические новеллы молодого американского иллюстратора Корена Шадми публиковались во многих странах. Особенно художник любит показывать несовершенства нашего общества: в частности, у него есть довольно интересные работы, посвященные положению женщин в современном мире. Согласно результатам недавнего исследования, проведенного Лондонским университетом, 70 % крупных компаний скорее склонны принимать на работу мужчин с небольшим опытом, чем более опытных и компетентных женщин. Так что проблема притеснения представительниц прекрасного пола сегодня очень даже актуальна.

AdMe.ru предлагает посмотреть рисунки талантливого иллюстратора о жизни слабой (или все-таки сильной) половины человечества.

1. В поисках своего лица

2. Когда ты белая ворона

3. Объекты повышенного внимания

4. Под оболочкой

5. Постепенное выздоровление

6. Жертва насилия

7. Выбор своего пути

8. А вы в состоянии сопротивляться?

9. Свадьба под микроскопом

10. Женщина в мужском коллективе

11. Дочь — отражение своей матери

12. «Ты должна слушать только меня»

13. Женщина как трофей, который достается победителю

14. На лезвии ножа пластического хирурга

15. «Ты же меня все еще любишь?»

16. За чужой счет

17. Женщины, правящие миром

18. Жизнь в состоянии повышенной социальной тревожности

19. Кто станет следующей жертвой?