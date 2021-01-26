19 иллюстраций московского художника, который показывает то, о чем не принято говорить
Если вас утомила ежедневная рутина, загляните на страничку в инстаграме московского художника Антона Гудима. Его нетривиальные иллюстрации заставят посмотреть на привычные ситуации под другим углом. С завидной долей остроумия Антон изображает современное общество, и от его работ смешно и грустно одновременно.
Мы в AdMe.ru периодически залипаем на страничке Антона и спешим показать вам одни из последних работ талантливого иллюстратора.
Обновки
— Выйдешь за меня?
Выпусти свое внутреннее «я» на свободу
Сила воображения
Жизнь несправедлива
Хм, интересная теория
Свободу оленям!
Все стало на свои места
Столовая для комаров
И в автобусе, и в кино, и дома. Неизменный спутник
Осторожно, заразно
Доброе утро!
Разрезая облака
Модные чулочки
— И мне шарик ванильного, пожалуйста
Не как все
Минус один
Высокие технологии
Паркуйтесь правильно
Какие эмоции у вас вызвали работы художника?
Фото на превью gudim_public / Instagram