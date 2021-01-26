19 иллюстраций московского художника, который показывает то, о чем не принято говорить

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Если вас утомила ежедневная рутина, загляните на страничку в инстаграме московского художника Антона Гудима. Его нетривиальные иллюстрации заставят посмотреть на привычные ситуации под другим углом. С завидной долей остроумия Антон изображает современное общество, и от его работ смешно и грустно одновременно.

Мы в AdMe.ru периодически залипаем на страничке Антона и спешим показать вам одни из последних работ талантливого иллюстратора.

Обновки

— Выйдешь за меня?

Выпусти свое внутреннее «я» на свободу

Сила воображения

Жизнь несправедлива

Хм, интересная теория

Свободу оленям!

Все стало на свои места

Столовая для комаров

И в автобусе, и в кино, и дома. Неизменный спутник

Осторожно, заразно

Доброе утро!

Разрезая облака

Модные чулочки

— И мне шарик ванильного, пожалуйста

Не как все

Минус один

Высокие технологии

Паркуйтесь правильно