19 доказательств того, что иногда рисунки — это нечто большее, чем изображение на бумаге
«Есть художники, которые превращают солнце в желтое пятно, но есть и другие, которые превращают желтое пятно в солнце», — говорил Пабло Пикассо. Наблюдать, как на чистом листе бумаги рождается целая вселенная, — настоящее чудо.
Мы в AdMe.ru восхищаемся всеми, кто не побоялся взять в руки карандаш или кисть. Вне зависимости от степени мастерства эти люди — просто волшебники. Вот доказательства.
«Когда я подавала документы в художественную школу, они воротили нос от моих работ и говорили, что любой может рисовать по фотографии»
«Вот мой любимый рисунок цветными карандашами».
«Рисую портреты собак. Клиент остался доволен»
«Помогите подобрать название для этого рисунка!»
- Единственное слово, которое приходит мне на ум, это «нежный». Эта уютная маленькая сцена вызывает у меня ностальгию. © abracabad*** / Reddit
«У меня были плохие времена, и единственным выходом было рисовать»
«Папа принес мне рисунки, которые я сделал в 10 лет. И я решил их перерисовать. Вот что получилось»
- Ты классный, но твой папа круче, ведь он хранил рисунки 18 лет! © ilikesaucy / Reddit
Мини-портрет, сделанный шариковой ручкой
«Я нарисовал эту картину под названием „Пчела“»
- Я чувствую эту пчелу на эмоциональном уровне. © Lungstae / Reddit
«Я преподаю английский, и один из учеников нарисовал меня в первый же день»
Ночная музыка
Автопортреты на первом и на последнем курсе колледжа
«Подруга попросила нарисовать ее кошку»
«Я официантка, и как-то у меня была тяжелая ночная смена. Девочка-подросток за одним из столов нарисовала меня»
«И теперь я всегда ношу это с собой как напоминание о том, что не все так плохо».
«Объединила несколько фотографий в одной картине»
«На этот рисунок моего дедушку вдохновила работа поэта Тао Юаньмина „Персиковый источник“»
«Мой рисунок Бет Хармон из „Хода королевы“»
- О, этот взгляд Бет может поставить на место самого самоуверенного соперника. © Bendthechinboy / Reddit
«Нарисовала акварелью один из любимых мемов»
«Мне нужно было вставать на работу, но он был слишком мил»
«Клиент заказал портрет пастелью в качестве подарка своей невесте»
«Я подарила Тому Хэнксу альбом с портретами всех его киноперсонажей. В ответ он прислал мне письмо с благодарностью и пишущую машинку»
А какая техника рисования больше по душе вам?
Фото на превью KyoHisagi / Reddit
AdMe/Художники/19 доказательств того, что иногда рисунки — это нечто большее, чем изображение на бумаге
Поделиться этой статьёй