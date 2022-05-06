19 доказательств того, что иногда рисунки — это нечто большее, чем изображение на бумаге

«Есть художники, которые превращают солнце в желтое пятно, но есть и другие, которые превращают желтое пятно в солнце», — говорил Пабло Пикассо. Наблюдать, как на чистом листе бумаги рождается целая вселенная, — настоящее чудо.

Мы в AdMe.ru восхищаемся всеми, кто не побоялся взять в руки карандаш или кисть. Вне зависимости от степени мастерства эти люди — просто волшебники. Вот доказательства.

«Когда я подавала документы в художественную школу, они воротили нос от моих работ и говорили, что любой может рисовать по фотографии»

«Вот мой любимый рисунок цветными карандашами».

«Рисую портреты собак. Клиент остался доволен»

«Помогите подобрать название для этого рисунка!»

Единственное слово, которое приходит мне на ум, это «нежный». Эта уютная маленькая сцена вызывает у меня ностальгию. © abracabad*** / Reddit

«У меня были плохие времена, и единственным выходом было рисовать»

«Папа принес мне рисунки, которые я сделал в 10 лет. И я решил их перерисовать. Вот что получилось»

Ты классный, но твой папа круче, ведь он хранил рисунки 18 лет! © ilikesaucy / Reddit

Мини-портрет, сделанный шариковой ручкой

«Я нарисовал эту картину под названием „Пчела“»

Я чувствую эту пчелу на эмоциональном уровне. © Lungstae / Reddit

«Я преподаю английский, и один из учеников нарисовал меня в первый же день»

Ночная музыка

Автопортреты на первом и на последнем курсе колледжа

«Подруга попросила нарисовать ее кошку»

«Я официантка, и как-то у меня была тяжелая ночная смена. Девочка-подросток за одним из столов нарисовала меня»

«И теперь я всегда ношу это с собой как напоминание о том, что не все так плохо».

«Объединила несколько фотографий в одной картине»

«На этот рисунок моего дедушку вдохновила работа поэта Тао Юаньмина „Персиковый источник“»

«Мой рисунок Бет Хармон из „Хода королевы“»

О, этот взгляд Бет может поставить на место самого самоуверенного соперника. © Bendthechinboy / Reddit

«Нарисовала акварелью один из любимых мемов»

«Мне нужно было вставать на работу, но он был слишком мил»

«Клиент заказал портрет пастелью в качестве подарка своей невесте»

«Я подарила Тому Хэнксу альбом с портретами всех его киноперсонажей. В ответ он прислал мне письмо с благодарностью и пишущую машинку»