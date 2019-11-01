18 знаменитых людей, которых мы вряд ли видели молодыми

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Перед тем как добиться успеха, многим людям пришлось преодолеть бедность и неудачи. Проходя отметку в 30, 40 и более лет, они оставались без признания, но не поменяли профессию. Сейчас об этих людях знает весь мир, однако никто не помнит их молодыми.

AdMe.ru покажет фото успешных людей до того, как они обрели мировую известность.

Джордж Р. Р. Мартин

Джордж Мартин начинал с продажи страшных рассказов в школе. А перед тем как приехать в Голливуд в качестве сценариста, он работал журналистом. Серию романов «Песнь Льда и Огня», на основе которой была снята «Игра престолов», писатель начал выпускать в 1996 году. Ему было тогда 48 лет.

Опра Уинфри

Сначала Опра жила с бабушкой в глуши, а затем с матерью в гетто, где над ней издевались родственники. Жизнь в корне изменилась, когда Опру забрал к себе отец. Она стала репортером и телеведущей. В возрасте 32 лет Опра запустила свою программу «Шоу Опры Уинфри», которое очень скоро стало мировым брендом.

Мартин Скорсезе

Фильм «Таксист», оказавший большое влияние на «Джокера» 2019 года, был снят Скорсезе более 40 лет назад. Именно тогда о режиссере заговорили всерьез, а критики присудили фильму 18 премий. Скорсезе было уже 34 года. Его режиссерский почерк всегда оставался уникальным. Неудивительно, что в словарь английского языка недавно включили слово Scorsesean.

Андрей Кончаловский

Кончаловский начал снимать кино еще в студенчестве. Лишь в 37 лет c фильмом «Романс о влюбленных» к нему пришла международная слава. С начала 2000-х, после долгого спада, его карьера обрела второе дыхание. Сейчас 82-летний режиссер успешен не только в кино, но и в общественной деятельности.

Харуки Мураками

К 30 годам Мураками вдруг понял, что может написать книгу. Его довольно быстро заметили и полюбили. Широкая известность пришла к писателю благодаря экранизации его романа «Норвежский лес», которая случилась спустя 23 года после публикации.

Стивен Кинг

С 7 лет Стивен Кинг сочинял жутковатые истории, за продажу которых ему не раз грозило отчисление из школы. Его творчество вызывало возмущение и после университета. Кингу пришлось сменить несколько работ, чтобы выжить. Успех пришел к нему после 30 лет, когда его рассказами увлеклись молодые режиссеры.

Хаяо Миядзаки

Будущий режиссер-аниматор изучал в университете политику и экономику, хотя с самого детства увлекался комиксами. Начинал Миядзаки с фазовщика: рисовал для героев фазы движений за небольшую плату. Первый опыт в качестве аниматора успеха ему не принес. Мировая слава пришла к Хаяо Миядзаки в 43 года, когда он выпустил аниме-адаптацию собственной манги «Навсикая из Долины ветров».

Татьяна Толстая

Внучка писателя А. Н. Толстого в 2012 году была в списке самых влиятельных женщин России. Но начиналось все, как всегда, непросто. После своего дебюта Татьяна успела побывать литературным критиком, преподавателем в США и журналистом. Широкую известность принес Толстой роман «Кысь», получивший признание публики, когда ей было уже 50 лет, а также членство в жюри на шоу «Минута славы».

Сэмюэл Л. Джексон

В детстве Сэмюэл страдал от заикания, но сумел побороть недуг с помощью музыки и театра, который вдохновил его бросить изучение архитектуры в колледже. Из-за проблем с наркотиками в начале карьеры его игнорировали режиссеры. Горький опыт помог актеру блестяще сыграть наркомана в фильме «Тропическая лихорадка». Для 43-летнего Сэмюэла это стало прорывом, и с тех пор он находится на уровне суперзвезд.

Владимир Жириновский

Спустя 3 года после дебюта в политике, в возрасте 45 лет Жириновскому удалось стать председателем партии, от которой он баллотировался в президенты 6 раз. Это рекордное число для России.

Илон Маск

Встречайте, директор компаний Tesla и SpaceX, инженер-миллиардер Илон Маск. Еще в школе он продал программу к видеоигре за $ 500. Он смог увеличить эту сумму в 40 тыс. раз к 29 годам, написав вместе с братом программное обеспечение для новостной индустрии. Наибольший прорыв ждал Илона в 32 года: он получил $ 180 млн, будучи сооснователем системы PayPal.

Татьяна Тарасова

После получения травмы по время катания Татьяна Тарасова начала карьеру тренера. К 48 годам она создала ледовый театр, где была тренером и постановщиком танцев. Долгое время Татьяна была членом жюри в ледовых шоу на «Первом канале». К 60 годам она создала себе мировое имя в фигурном катании.

Ирина Хакамада

Сейчас Ирина известна в журналистике и на телевидении. Она начинала карьеру с научного сотрудника в сфере экономики, а после 30 лет политической деятельности ей удалось занять 4-е место в президентских выборах. Хакамада написала множество книг о жизни и успехе и продолжает вдохновлять людей, выкладывая видео на YouTube.

PSY (Пак Чэсан)

Пак увлекся музыкой, когда впервые увидел выступление Queen. Он бросил учебу в США, вернулся в Корею и начал петь. За нетипичную внешность и танцы его называли странным певцом. Само имя PSY — сокращение от английского «psycho» («сумасшедший»). К 35 годам Пак придумал песню и танец «Gangnam Style», что сделало его мировой знаменитостью.

Дэвид Копперфильд

Дэвид стал членом Международного общества иллюзионистов и начал преподавать еще подростком. Его приглашали в различные шоу, но больше всего привлекали Дэвида масштабные иллюзии: исчезновение Статуи Свободы, побег из тюрьмы и так далее. О Дэвиде заговорила вся Америка. В 39 лет бродвейское шоу Дэвида побило рекорд по сборам в Нью-Йорке, и его имя приобрело мировую известность.

Тамара Гвердцители

С самого детства Тамара страстно увлекалась музыкой и выступала на сцене. Ее талант заметили на музыкальном фестивале в Сочи, когда девушке было всего 19 лет. Широкая публика узнала о певице после ее переезда из Грузии в Россию. В 42 года Тамара была удостоена звания народной артистки РФ.

Jay-Z

Jay-Z рос в неполной семье в бедном преступном районе. Ради занятий рэпом он бросил школу и начал выступать с 20 лет в манере экспромта. Музыканта заметили с семплом песни «Hard Knock Life» («Ghetto Anthem») — «Тяжелая жизнь» («Гимн гетто»), когда ему было 29 лет. С тех пор Jay-Z удалось многого достичь, и сейчас он является миллиардером.

Андраш Арато (Гарольд, скрывающий боль)

Андраш Арато, ныне известный как Гарольд, скрывающий боль, стал знаменит благодаря своей улыбке. Началось все с того, что в 2010 году Арато начал сниматься для стоковых фотографий. По образованию инженер-электрик, в 66 лет он стал интернет-мемом. Несколько лет назад Арато раскрыл свою личность, создав страничку в «ВКонтакте», и объяснил натянутость своей улыбки тем, что ему приходилось долго позировать.