18 забавных комиксов, в которых себя узнает каждый владелец кота

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Немецкая художница и иллюстратор Вернесса Гиммлер (Vernessa Himmler) рисует комиксы, в которых показывает жизнь с котиками без прикрас. Она родом из Гамбурга, и у нее дома живут два кота, которые и стали главными персонажами забавных комиксов. На своей странице в фейсбуке и на собственном сайте Вернесса выкладывает не только комиксы о домашних любимцах, но и профессиональные иллюстрации к книгам и журналам.

Каждый, у кого дома живет кот, согласится, что иногда эти хитрюги просто невыносимы. Но мы их все равно любим.