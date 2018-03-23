18 забавных комиксов, в которых себя узнает каждый владелец кота

Немецкая художница и иллюстратор Вернесса Гиммлер (Vernessa Himmler) рисует комиксы, в которых показывает жизнь с котиками без прикрас. Она родом из Гамбурга, и у нее дома живут два кота, которые и стали главными персонажами забавных комиксов. На своей странице в фейсбуке и на собственном сайте Вернесса выкладывает не только комиксы о домашних любимцах, но и профессиональные иллюстрации к книгам и журналам.

Каждый, у кого дома живет кот, согласится, что иногда эти хитрюги просто невыносимы. Но мы их все равно любим.

AdMe.ru собрал для вас самые жизненные рисунки художницы о своенравных питомцах. Наверняка каждый котовладелец узнает в них себя.

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А какие забавные привычки есть у ваших любимцев? Поделитесь в комментариях.

Фото на превью Vernessa Himmler / facebook

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11 Комментарии

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