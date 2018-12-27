18 вещей, которые люди случайно обнаружили в неожиданных местах

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Некоторые вещи находятся там, где их совершенно не ожидаешь обнаружить. К примеру, гуляешь по улице испанского города и случайно натыкаешься на висящий на дереве апельсин с приклеенными к нему игрушечными глазками. Или выглядываешь в окно и видишь там двух лисиц, сидящих на крыше соседнего дома. Когда такое замечаешь, хочется поделиться этим со всем миром, что, собственно, и сделали герои этой подборки.

AdMe.ru считает, что жизнь полна сюрпризов, иначе пользователи сети не рассказали бы о своих любопытных находках, обнаруженных в самых укромных местах.

«Возле автомастерской увидел ВАЛЛ-И, сделанного из металлолома и автодеталей»

«В шведском городе Мальмё я нашел этот барбершоп для мышей»

«Нашли этот стаканчик McDonald’s в стене во время ремонта кухни»

Растение в старом замке

«На работе в бесплатном обеде обнаружил чьи-то ключи»

Карта мира на водосточной трубе

«В банке Pringles обнаружил эту неровную чипсину»

«На австрийском кладбище увидел плакат с текстом „Гэри, возвращайся домой“»

«На внутренней стороне футболки нашел собаку»

Просто две лисицы на крыше дома

«Я гулял по улицам Денвера, когда наткнулся на это»

«Сегодня нашел на моих новых джинсах маленькое сообщение»

«Повезло тебе».

«Нашел доктора возле медицинской лаборатории в Париже»

«Нашел смайлик под оберткой этой бутылки Fanta»

В Чарлстоне есть здание со скрытым человечком в стене

«Гуляя по Малаге, увидел апельсин с приклеенными глазами»

Ящерица отложила яйца в нише для розетки

Позолота на этих страницах скрывает картину

А вы находили что-нибудь необычное, о чем хотелось бы всем рассказать?