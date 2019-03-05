18 шедевров от людей с безграничным воображением, к которому прилагаются очумелые ручки
Есть люди, которые умеют создавать прикольные штуки из всего, что под руку подвернулось. Или под ногу, как в случае с Джокондой из Ростова-на-Дону. Обрезки картона, кусок поролона, снег или пустая упаковка из-под чипсов в умелых руках неизбежно превращаются в шедевры. Убедитесь сами.
AdMe.ru перекопал интернет, чтобы найти очередные удивительные доказательства тому, что размах человеческой фантазии не имеет границ.
1. Просто кусок поролона и немного воображения
2. Вставка в книжную полку
3. Платье для настоящего ботаника
4. Торт в виде лесной поляны. Огонь в костре — настоящий
5. Финская художница вяжет крючком своих соседей
6. Передвижной мини-сад
7. Грибной светильник
8. Джоконда из Ростова-на-Дону
9. Мистер Принглз
10. Шарф-олененок
11. Змея из бумаги
12. Хот-дог, вырезанный из камня
13. Это торт
14. Дорисовано фантазией
15. Скульптура из сыра чеддер
16. Гитара, сделанная из цветных карандашей
17. Картина из бумаги
18. 110-летнее дерево пришлось срубить. И тогда его переделали в общественную библиотеку
А вы любите что-нибудь делать своими руками? Делитесь с нами результатами!
Фото на превью Yellow Trace