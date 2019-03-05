18 шедевров от людей с безграничным воображением, к которому прилагаются очумелые ручки

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Есть люди, которые умеют создавать прикольные штуки из всего, что под руку подвернулось. Или под ногу, как в случае с Джокондой из Ростова-на-Дону. Обрезки картона, кусок поролона, снег или пустая упаковка из-под чипсов в умелых руках неизбежно превращаются в шедевры. Убедитесь сами.

AdMe.ru перекопал интернет, чтобы найти очередные удивительные доказательства тому, что размах человеческой фантазии не имеет границ.

1. Просто кусок поролона и немного воображения

2. Вставка в книжную полку

3. Платье для настоящего ботаника

4. Торт в виде лесной поляны. Огонь в костре — настоящий

5. Финская художница вяжет крючком своих соседей

6. Передвижной мини-сад

7. Грибной светильник

8. Джоконда из Ростова-на-Дону

9. Мистер Принглз

10. Шарф-олененок

11. Змея из бумаги

12. Хот-дог, вырезанный из камня

13. Это торт

14. Дорисовано фантазией

15. Скульптура из сыра чеддер

16. Гитара, сделанная из цветных карандашей

17. Картина из бумаги

18. 110-летнее дерево пришлось срубить. И тогда его переделали в общественную библиотеку

А вы любите что-нибудь делать своими руками? Делитесь с нами результатами!