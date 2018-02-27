18 шедевров уличного искусства, которые кричат о самых острых проблемах общества

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Американский художник Рокуэлл Кент сказал: «Высшая цель, которой может служить искусство, — способность тому, чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили». И правда, работы великих мастеров открывают нам глаза на реальность и заставляют задуматься. Современные художники и скульпторы тоже стараются поднимать важные темы, тем самым обращая наше внимание на пороки общества и выступая за более сознательный и альтруистичный образ жизни.

AdMe.ru собрал самые интересные и сильные работы мастеров нашего времени. Эти произведения искусства не оставят вас равнодушными.

Перформанс Кевина Ли, Хаохуи Чжоу и Бин Лю «Не игнорируйте меня», который обращает внимание на судьбу детей из неблагополучных семей

Граффити художника, который известен под ником Seth Globepainter, в Вифлееме

Граффити Онура «Последний остров»

Скульптура Лоренцо Куинна «Это не игра»

Граффити Caiozzama в Чили

Работа Хосе Фернандеса Риоса в Испании

Скульптура Элисон Морицугу

Работа Ликена в Риме

Портрет «поколения лайков» от художника под ником NOTNOT

Скульптура из тени Тима Нобла и Сью Вебстер

Граффити Хулы «Малама»

Работа Драна из Тулузы во Франции

«Воспоминания о природе» Исаака Кордала

Скульптура «Грязные деньги» Иси и Сота на Уолл-стрит

Мурал Блю в Боготе

Граффити от Джоди в Бристоле, Великобритания

Раньше на этом месте была школа, теперь — парковка. Seth Globepainter нарисовал эмоции маврикийских детей, которые приходили сюда учиться

«Перестаньте тратить жизнь зря»