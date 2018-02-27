18 шедевров уличного искусства, которые кричат о самых острых проблемах общества
Американский художник Рокуэлл Кент сказал: «Высшая цель, которой может служить искусство, — способность тому, чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили». И правда, работы великих мастеров открывают нам глаза на реальность и заставляют задуматься. Современные художники и скульпторы тоже стараются поднимать важные темы, тем самым обращая наше внимание на пороки общества и выступая за более сознательный и альтруистичный образ жизни.
AdMe.ru собрал самые интересные и сильные работы мастеров нашего времени. Эти произведения искусства не оставят вас равнодушными.
Перформанс Кевина Ли, Хаохуи Чжоу и Бин Лю «Не игнорируйте меня», который обращает внимание на судьбу детей из неблагополучных семей
Граффити художника, который известен под ником Seth Globepainter, в Вифлееме
Граффити Онура «Последний остров»
Скульптура Лоренцо Куинна «Это не игра»
Граффити Caiozzama в Чили
Работа Хосе Фернандеса Риоса в Испании
Скульптура Элисон Морицугу
Работа Ликена в Риме
Портрет «поколения лайков» от художника под ником NOTNOT
Скульптура из тени Тима Нобла и Сью Вебстер
Граффити Хулы «Малама»
Работа Драна из Тулузы во Франции
«Воспоминания о природе» Исаака Кордала
Скульптура «Грязные деньги» Иси и Сота на Уолл-стрит
Мурал Блю в Боготе
Граффити от Джоди в Бристоле, Великобритания
Раньше на этом месте была школа, теперь — парковка. Seth Globepainter нарисовал эмоции маврикийских детей, которые приходили сюда учиться
«Перестаньте тратить жизнь зря»
Какая работа показалась вам самой сильной? Расскажите нам в комментариях почему.
Фото на превью streetartnews / instagram, caiozzama / instagram