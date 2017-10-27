18 примеров того, когда парикмахер понял своего клиента с полуслова

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Мы в редакции AdMe.ru обожаем творчество в любом его проявлении, но когда оно еще и сдобрено хорошей порцией юмора — это пик удовольствия. Сегодня для вас подборка людей, которые решились на неординарные стрижки и рассмешили нас до колик в животе.

— Как будем стричься?

— Хочу, чтобы меня все называли супергероем!

— Ни слова больше!

— Привет, бро, как будем стричься?

— Моя девушка обожает лего...

— Ни слова больше!

— Какую стрижку хотите?

— Вы когда-нибудь видели сосульки на крыше?

— Ни слова больше!

— Как будем стричься, парень?

— Знаете сумасшедшую белку из «Ледникового периода», которая носится с этим... как его...

— Понял, ни слова больше!

— Как вас постричь?

— Сделайте что-нибудь веселенькое в стиле эмодзи.

— Ни слова больше!

— Какую хотите прическу?

— Знаете, я привык зарабатывать головой, а не руками, поэтому...

— Ни слова больше!

— Как будем стричься?

— Ох, если бы вы знали, как я люблю Сатурн...

— Ни слова больше!

— Какую хотите прическу?

— Ну, знаете, как первый напечатанный лист после смены картриджа в принтере...

— Ни слова больше!

— Какую вам сделать прическу?

— Помните графику в играх конца 90-х с минимальными настройками?

— Ни слова больше!

— Как стрижемся?

— Представьте зебру, которая играет на пианино на пешеходном переходе...

— Ни слова больше!

— Какую хотите прическу сегодня?

— Сделайте, чтоб я был похож на сильное гордое животное.

— Ни слова больше!

— Как вас постричь, мадам?

— Хочу, чтобы за мной никто в лифт не заходил.

— Ни слова больше!

— Как вас постричь?

— Знаете, мне кажется, у меня биполярное расстройство личности...

— Ни слова больше!

— Какую хотите прическу?

— Видели рекламу «Фруктового сада»?

— Ни слова больше!

— Привет, малыш, какую хочешь стрижку?

— Я уже давно не малыш и хочу, чтобы родители наконец это поняли!

— Ни слова больше, сударь!

— Как будем стричься?

— Ну, знаете, мы с женой дополняем друг друга, сделайте нам что-нибудь в одном стиле...

— Ни слова больше!

— Какую прическу будем делать?

— Знаете этот момент, когда наливаешь тонкой струйкой молоко в кофе и они медленно начинают смешиваться...

— Ни слова больше!

— Как будем стричься, мадам?

— А какую прическу посоветуете в кинотеатр?

— Ни слова больше!

Кому бы вы отдали приз зрительских симпатий?