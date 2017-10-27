18 примеров того, когда парикмахер понял своего клиента с полуслова
Мы в редакции AdMe.ru обожаем творчество в любом его проявлении, но когда оно еще и сдобрено хорошей порцией юмора — это пик удовольствия. Сегодня для вас подборка людей, которые решились на неординарные стрижки и рассмешили нас до колик в животе.
— Как будем стричься?
— Хочу, чтобы меня все называли супергероем!
— Ни слова больше!
— Привет, бро, как будем стричься?
— Моя девушка обожает лего...
— Ни слова больше!
— Какую стрижку хотите?
— Вы когда-нибудь видели сосульки на крыше?
— Ни слова больше!
— Как будем стричься, парень?
— Знаете сумасшедшую белку из «Ледникового периода», которая носится с этим... как его...
— Понял, ни слова больше!
— Как вас постричь?
— Сделайте что-нибудь веселенькое в стиле эмодзи.
— Ни слова больше!
— Какую хотите прическу?
— Знаете, я привык зарабатывать головой, а не руками, поэтому...
— Ни слова больше!
— Как будем стричься?
— Ох, если бы вы знали, как я люблю Сатурн...
— Ни слова больше!
— Какую хотите прическу?
— Ну, знаете, как первый напечатанный лист после смены картриджа в принтере...
— Ни слова больше!
— Какую вам сделать прическу?
— Помните графику в играх конца 90-х с минимальными настройками?
— Ни слова больше!
— Как стрижемся?
— Представьте зебру, которая играет на пианино на пешеходном переходе...
— Ни слова больше!
— Какую хотите прическу сегодня?
— Сделайте, чтоб я был похож на сильное гордое животное.
— Ни слова больше!
— Как вас постричь, мадам?
— Хочу, чтобы за мной никто в лифт не заходил.
— Ни слова больше!
— Как вас постричь?
— Знаете, мне кажется, у меня биполярное расстройство личности...
— Ни слова больше!
— Какую хотите прическу?
— Видели рекламу «Фруктового сада»?
— Ни слова больше!
— Привет, малыш, какую хочешь стрижку?
— Я уже давно не малыш и хочу, чтобы родители наконец это поняли!
— Ни слова больше, сударь!
— Как будем стричься?
— Ну, знаете, мы с женой дополняем друг друга, сделайте нам что-нибудь в одном стиле...
— Ни слова больше!
— Какую прическу будем делать?
— Знаете этот момент, когда наливаешь тонкой струйкой молоко в кофе и они медленно начинают смешиваться...
— Ни слова больше!
— Как будем стричься, мадам?
— А какую прическу посоветуете в кинотеатр?
— Ни слова больше!
Кому бы вы отдали приз зрительских симпатий?
Фото на превью unknown author / imgur