18+ откровенных комиксов от художницы, которая с юмором воспринимает сложности материнства
Хорошо, когда относишься к трудностям с юмором, еще лучше — когда умеешь рисовать. Повезло художнику Анастасии Лыковой: у нее растет сын и она не понаслышке знает о том, как увлекательно, а временами непросто растить малыша. При этом Настя создает классные комиксы о ситуациях, которые знакомы каждой маме.
Мы в AdMe.ru уже оценили эти работы и хотим, чтобы и вам чудесные комиксы подняли настроение.
«Я так сильно умилялась своему новорожденному крохе, что совсем забыла о тех муках, которые мне пришлось пережить во время родов, будто бы это было сто лет назад»
«Главный вывод: это временно. У меня сейчас все прекрасно с волосами»
«Видела, как качают пресс с детьми на животе. Мои попытки заниматься спортом кончаются именно так»
«Да, бывают такие дни»
«Если увидите человека с яркой наклейкой в неподходящем месте, то, скорее всего, у этого человека есть дети, у которых сейчас активный период наклеек»
«Если сын просыпается именно в разгар готовки, кухня превращается в свинарник: все подгорает, убегает, а крик негодования Тимы слышен на всю округу»
«С такими сборами и фитнес не нужен — нагрузка та еще!»
«У бабушек внуки вечно недостаточно укутаны»
«На днях мерялась с подругой бицухой... Она выиграла. У нее 2 детей»
«А что же дальше будет?»
«Я до сих пор укачиваю своего ребенка. Он засыпает только на руках»
«Никак не вернусь к рулю, потому что мой пирожочек, как оказалось, терпеть не может сидеть в автомобиле»
«У меня очень богатый опыт в ведении быта, родительстве и личных отношениях. Я тренировалась в Sims!»
«Когда же он заговорит?»
«Дети — такие повторюшки. Вот и мой сын не исключение — увидел, как мама и бабушка делают макияж, и решил, что и ему он нужен»
«Вместо милого пусиньки в считаные секунды может появиться зеленый громила, сносящий все на своем пути»
«Сижу смотрю мамские странички и глубоко вздыхаю... Как они это делают?»
Мамочки, знакомы вам эти ситуации? В какой из них узнали себя?
Фото на превью real.nastya / instagram