18 неожиданных отличий Китая от остального мира (Они точно с другой планеты)

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2 года назад китайская художница Сию Цао завела блог с комиксами, которые наглядно показывают разницу между азиатской и европейской культурой. Блог называется Tiny Eyes, то есть «крохотные глазки». Сию Цао удалось уехать из Пекина за границу и стать популярным графическим дизайнером. Теперь она работает и путешествует, не забывая регулярно пополнять свой инстаграм новыми картинками. В чем секрет их популярности? В том, что они стопроцентно поднимут вам настроение и расширят кругозор.

AdMe.ru предлагает взглянуть на мир под другим углом и узнать правду о нравах и порядках в Поднебесной.

1. Проблема длинных имен

2. Китайцам необязательно учить другие языки, они круты с базовыми настройками

3. Понятия «большой» и «маленький» весьма размыты

4. В стране существует феномен: молодые люди полагаются больше на своих родителей, а не на собственные силы

5. Многие в Пекине используют слова «север», «юг», «восток» и «запад» для описания направлений. Все дело в идеальной геометрии города

6. Тема отношений полов под запретом между родителями и детьми

7. И это результат многолетних традиций страны

8. Для китайцев горячая вода — это почти святая вода, она способна даже исцелять. Так что принимать по стакану кипятка в день — норма

9. В Китае все еще готовы быть простыми служащими, несмотря на то что во всем остальном мире каждый совершеннолетний уже владелец бизнеса

10. Соблюдение порций во время приема пищи в разных странах

11. Китайцам сложно поехать путешествовать

12. Но они открыты для всего мира

13. И готовы экспериментировать с едой

14. В Поднебесной любят трехколесный транспорт. Кажется у них просто нет другого транспорта

15. Китайские бабушки похожи на всех бабушек мира

16. А мамы хитростью заставляют ребенка взять все самое лучшее

17. Очень часто азиаты все приметы воспринимают наоборот. Не так, как остальной мир

18. Китайцы верят, что любая негативная ситуация будет иметь благополучный исход