18 мощных памятников, которые напоминают о том, как много ошибок наделало человечество

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Памятник — это изюминка любого города: необычные скульптуры привлекают туристов и украшают ландшафт. Однако мало кто задумывается, что монументы — это застывшая история чьей-то жизни, побед или ошибок, которые нельзя забывать.

Обычно для того, чтобы узнать, что хотел донести скульптор, необходима помощь экскурсовода. Но мы в AdMe.ru решили взять эту роль на себя и отыскали самые душераздирающие памятники на свете.

1. «Выйди на свет», Тулум, Мексика

Южноафриканский художник Дэниел Поппер создал эту скульптуру специально для фестиваля Art with Me. Фигура служит напоминанием людям о том, как хрупко природное равновесие.

2. Национальный монумент в память о борьбе за гражданские права, Бирмингем, США

В 1963 году весь мир облетели страшные кадры: полицейские травили собаками афроамериканцев, которые вышли на демонстрацию против расизма. В память о смелости людей, которые не побоялись выступить за свои права, был возведен парк скульптур (одна из них на фото выше). Теперь любой человек, проходя между двумя монументами в виде рычащих псов, может почувствовать ужас от того, на что бывают способны люди, одержимые ненавистью к себе подобным.

3. «Голова Франца Кафки», Прага, Чехия

10-метровая конструкция состоит из 42 слоев, которые непрерывно вращаются, причем с разной скоростью. Автор скульптуры попытался выразить суть творчества автора: в произведениях Кафки сознание маленького человека ломается под воздействием неумолимых сил.

4. «Разрушение свободы», песчаная скульптура, Техас, США

Авраам Линкольн, 16-й президент США и национальный герой Америки, в шоке от того, как изменился современный мир.

5. «Пустая библиотека», Берлин, Германия

В 1933 году студенты-фашисты устроили на площади Бебельплац костер из 20 тысяч книг. Это были произведения враждебных нацистам авторов: Манна, Ремарка, Эйнштейна и других. Памятник представляет собой встроенный в землю куб с пустыми полками. Рядом с мемориалом есть табличка с цитатой Генриха Гейне (его книги тоже сожгли в ту ночь): «Это была лишь прелюдия: там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей».

6. Памятник йоркширскому терьеру Смоки, который спасал жизни на войне, Лейквуд, США

В феврале 1944 года в джунглях Новой Гвинеи американские солдаты нашли бездомного йоркширского терьера — Смоки. Собаку оставил у себя капрал Уинн, с которым впоследствии Смоки прошел Вторую мировую до конца. Терьер прыгал с парашютом, предупреждал солдат об авианалетах, помогал тянуть кабель для строительства военного аэродрома и получил несколько боевых наград. После войны пес вместе с хозяином выступал на ТВ и стал настоящей знаменитостью. Смоки прожил долгую жизнь и доказал, что даже в маленьком теле (пес весил 1,8 кг) может биться большое и смелое сердце.

7. Памятник женщинам Второй мировой войны, Лондон, Великобритания

Во время Второй мировой войны большинство мужчин ушли на фронт, а женщинам пришлось взвалить на свои плечи тяжелую работу. Этот памятник посвящен представительницам прекрасного пола, которые в тяжелое время трудились в типично мужских сферах и внесли огромный вклад в победу.

8. «Призрачные» солдаты, Слимбридж, Великобритания

На старом кладбище, где находятся могилы солдат Первой мировой войны, местный художник установил скульптуры-призраки. Они посвящены 11 жителям деревни Слимбридж, которые не вернулись с поля боя.

9. Инсталляция ЮНИСЕФ в память о детях, которые больше не пойдут в школу, Нью-Йорк, США

В ЮНИСЕФ решили напомнить всему миру, что каждый день в вооруженных конфликтах гибнут дети. Активисты организации установили перед штаб-квартирой ООН 3 758 ранцев в память о детях, которые никогда больше не пойдут в школу.

10. Памятная стена приюта для еврейских детей, Берлин, Германия

На этом месте находился сиротский приют немецко-еврейского педагога Баруха Ауэрбаха, но в 1942 году нацисты депортировали детей в Освенцим, а здание позже разбомбили. От дома осталась только стена, на которой теперь высечены имена детей, живших здесь когда-то.

11. Надгробный памятник Янушу Корчаку на еврейском кладбище, Варшава, Польша

Януш Корчак — выдающийся педагог, писатель и врач из Польши. В 1942 году нацисты отправили в концлагерь 200 подопечных доктора. Корчак решил не бросать детей и принял смерть вместе со своими воспитанниками.

12. Статуя мира, Нагасаки, Япония

Японцы разбили в Нагасаки мемориальный парк в память об атомной бомбардировке. Более 20 стран подарили стране свои скульптуры, чтобы не дать людям забыть о случившемся. На фото одна из фигур парка — подарок советских скульпторов. Фигура женщины — это планета Земля, которая несет на руках свое больное дитя — Японию.

13. Флоралис Хенерика, Буэнос-Айрес, Аргентина

Цветок из стали и алюминия поражает не только размерами (32 м в диаметре), ко всему прочему он еще и механический. Каждую ночь бутон закрывается, а по утрам лепестки снова распускаются. По замыслу художника скульптура олицетворяет надежду — вечную, как все живое.

14. Рыбы на пляже Ботафого, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Материал для строительства скульптур нашли на самом пляже — это пластиковые бутылки. Скульптура напоминает людям о том, что только от нас зависит благополучие природы.

15. «Родственные души», Мидлтон, Ирландия

В конце XIX века в Ирландии бушевал Великий голод, из-за которого погибло около миллиона человек и столько же эмигрировало. Данный памятник установлен в честь индейцев племени чокто, которые помогли переселенцам не погибнуть от голода. Индейцы пожертвовали крупную сумму, хотя сами тоже находились в бедственном положении.

16. Мемориал на станции Аточа, Мадрид, Испания

Эта хрустальная колонна установлена в честь жертв теракта в Мадриде. Внутри нее находятся тексты с соболезнованиями и словами сочувствия, которые приходили со всего мира.

17. «Строительство мостов», Венеция, Италия

Художник Лоренцо Куинн специально к Венецианской биеннале создал инсталляцию в виде рук, тянущихся друг к другу. Скульптура символизирует необходимость преодолевать любые разногласия.

18. Ястреб Джатаю, Индия

Джатаю — это индуистский полубог в образе ястреба. Согласно легенде, он погиб в бою, защищая любимую женщину. Птица изготовлена из специального уплотненного бетона, общая ее длина составляет более 60 м, а когти поднимаются на высоту 20 м.

А вам доводилось вживую наблюдать какую-нибудь из этих достопримечательностей? Или, может быть, вы знаете скульптуры, от которых тоже стынет кровь в жилах? Поделитесь с нами своими впечатлениями.